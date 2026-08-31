Cuánto cuesta viajar a Rías Baixas en septiembre: "Es una prolongación de julio y agosto"

Las Rías Baixas se han convertido en un destino de referencia para el turista nacional. La solidez de Baiona y Sanxenxo y el impulso de Vigo con eventos como Conxemar mantendrán la demanda y los precios en septiembre, siempre y cuando el tiempo acompañe tras el verano.

Tras rozar el lleno durante el fin de semana del 15 de agosto y superar una semana y media de precipitaciones, el sector de la hostelería de las Rías Baixas encara con esperanza el mes de septiembre. Ahora bien, con incertidumbre respecto a las condiciones meteorológicas que acompañen a los turistas durante el noveno mes del año.

"Se puede considerar que las ocupaciones son altas, pero es cierto que condiciona el tiempo. Si llueve mucho y hay tormenta, alerta amarilla o lo que sea, puede condicionar", explica la gerente de la Federación Empresarial Provincial de Turismo y Hostelería de Pontevedra (Feprotur), Beatriz Carballido.

Esta situación se percibe especialmente en Baiona y Sanxenxo, donde la estacionalidad es más marcada. Además, el turista de septiembre es "más flexible", por lo que puede cambiar de destino sin mucha previsión en caso de precipitaciones y malas condiciones meteorológicas.

La portavoz de la patronal provincial explica que las Rías Baixas continúan siendo "un destino de última hora". "No hay una planificación, no es París. Aquí la gente tiene mucha flexibilidad. Coges el coche y te vas a otro sitio", señala Carballido, que considera "aventurado" avanzar cifras de ocupación de septiembre.

"Prolongación" de agosto

Si el tiempo acompaña, la primera semana de septiembre suele ser una "prolongación" del verano. Además, recalca este próximo fin de semana del 5 de septiembre "hay eventos en muchos municipios" que impulsan la demanda. Es el ejemplo de la Feira Franca de Pontevedra y de los conciertos para despedir el verano en todo el territorio.

"No es la ocupación del 14 y el 15 de agosto, pero se puede considerar que las ocupaciones son altas", recalca Carballido, siempre destacando que la demanda estará condicionada por el tiempo. Debido a las borrascas de la última semana, "las ocupaciones no son altas" a apenas siete días del inicio del 1 de septiembre.

El turista es más flexible y también cambia el perfil. En septiembre se desplazan personas que no tienen compromisos laborales, según explica la gerente de Feprotur. Jubilados, universitarios, profesores o autónomos copan las Rías Baixas durante las primeras semanas de septiembre.

También aquellos trabajadores del sector de la hostelería que descansan tras un intenso verano, en el que los protagonistas son los funcionarios y trabajadores que se ven obligados a gastar sus días libres durante los meses de julio y agosto.

Impulso de Conxemar

Mientras las primeras semanas de septiembre viven de los últimos coletazos del verano, el sector de la hostelería se aprovecha de grandes eventos durante la segunda quincena. Es el caso de Conxemar, cuyas visitas tienen un impacto más allá de las fronteras de la ciudad olívica.

"La última semana de septiembre tiene una peculiaridad. Tenemos una feria como Conxemar, que coincide desde el 23 que es miércoles hasta el 30. Ya suele haber -turistas- en los preparativos. Eso es importante para una ciudad como Vigo y municipios como Baiona o Sanxenxo", asegura Carballido.

Ahora bien, los precios variarán según la demanda. En 2025, la tasa de ocupación rozó el 80% durante todo el mes de septiembre, una cifra impulsada por el buen tiempo de la primera quincena y Conxemar. Además, como apunta Carballido, las Rías Baixas se favorece de la "tendencia general" de dispersar los viajeros a meses con menos calor.

De los 230 euros de Sanxenxo a los 420 euros de Baiona

Actualmente, en las principales plataformas de reserva de alojamiento de internet, una semana en Sanxenxo a final de septiembre supone un desembolso de 230 euros para una persona. Mientras, en Baiona, el alquiler de una habitación asciende a los 420 euros.

Estas cifras registran incrementos relevantes de forma inmediata. Una semana en Sanxenxo a partir del jueves 3 de septiembre tiene un valor mínimo de 350 euros. Por su parte, en Baiona, asciende a los 908 euros para las mismas fechas.