El turismo continúa al alza en Vigo: "Se codea con las principales ciudades de Europa"

Vigo estuvo al 86% de ocupación hotelera el pasado viernes y al 90% el sábado. "Estamos en niveles técnicos de lleno total, es maravilloso", celebró el alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor aseguró que, en las dos primeras semanas de julio de 2026 se ha registrado el máximo histórico de ocupación hotelera en la ciudad.

Asimismo, Caballero recordó que la media de ocupación hotelera en el mes de junio fue del 76,3%, unos datos "estratosféricos". "Esto es economía, es empleo y es valor añadido. Vigo en este momento se codea con las principales ciudades de Europa", aseguró.