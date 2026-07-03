Vigo prevé superar el 90% de ocupación hotelera en el primer fin de semana del julio

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, se muestra satisfecho con los niveles de ocupación hotelera de la ciudad olívica y espera que supere el 90% en este primer fin de semana de julio.

En un audio remitido a los medios de comunicación, el regidor subrayó que el turismo se ha convertido en una actividad estratégica para Vigo por su capacidad para generar riqueza y empleo. "Vigo ya es una potencia turística", aseguró, al tiempo que recordó que esta actividad constituye "una fuente de ingresos, una fuente de negocio y una fuente de empleo" para miles de personas.

Caballero destacó además los buenos datos registrados durante el pasado mes de junio. Según explicó, la ocupación media de los hoteles vigueses alcanzó el 76,3%, una cifra que calificó de "altísima" y que supone un incremento de 18,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, Caballero explicó que el 14% de los turistas que llegaron a Vigo durante el mes analizado procedían del resto de Galicia, mientras que el 49% llegaron desde otras comunidades autónomas. El turismo internacional representó el 37% restante.

Entre los visitantes extranjeros, Portugal continúa siendo el principal mercado emisor, concentrando el 24% del total de turistas internacionales que recibe la ciudad. También destacó el crecimiento de los visitantes procedentes de Estados Unidos, que representan ya el 13% de este segmento, así como del Reino Unido, con un 5,4%.