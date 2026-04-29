Confirmado: visitas gratuitas a 59 bodegas gallegas con catas, degustaciones y un centenar de actividades

La Xunta de Galicia ha confirmado la 15ª edición de la "Primavera de Portas Abertas de Turismo de Galicia", con un amplio calendario de casi un centenar de actividades en los cinco grandes territorios vitivinícolas gallegos: Monterrei, O Ribeiro, Rías Baixas, Ribeira Sacra y Valdeorras.

La iniciativa, organizada por Turismo de Galicia junto con las Asociaciones de las Rutas de los Vinos de las cinco Denominaciones de Origen gallegas, se desarrollará durante distintos fines de semana de los meses de mayo y junio.

Participan 59 bodegas de las cinco denominaciones de origen vitivinícolas gallegas

La Primavera de Portas Abertas nas Rutas do Viño de Galicia Xunta de Galicia

La Primavera de Portas Abertas nas Rutas do Viño de Galicia regresa con una nueva edición consolidada como una de las grandes citas del enoturismo en la comunidad.

A lo largo de varios fines de semana, entre mayo y junio, esta iniciativa permite descubrir el vino gallego desde dentro, con visitas gratuitas a bodegas, actividades temáticas y propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y cultura.

En total, participan 59 bodegas que abrirán sus puertas para mostrar sus viñedos y procesos de elaboración, acompañadas de 61 actividades diseñadas para todos los públicos.

Visitas guiadas, catas de vino, rutas de senderismo, paseos en barco, talleres o experiencias de maridaje forman parte de este increíble programa. Además, 32 buses del vino facilitarán el acceso desde diferentes puntos de Galicia.

También habrá iniciativas digitales. En las redes sociales de Turismo de Galicia se harán 3 sorteos por cada Ruta del Vino, sorteando 15 premios para conseguir un alojamiento la noche del sábado para dos personas en uno de los establecimientos asociados, más el almuerzo del domingo en un restaurante socio de la Ruta.

Cada ruta ofrece su propio enfoque:

Ruta do viño Monterrei

Esta ruta contará con 5 buses del vino. La propuesta destaca por ofrecer cuatro actividades centradas en la experimentación sensorial, como talleres de armonía, mezclando vinos de la Denominación de Origen con conservas de productos del mar y quesos emblemáticos de España; túnel de vinos; y una ruta a los lagares rupestres de la zona.

Ruta do viño Valdeorras

Por su parte, Valdeorras presenta una de las programaciones más amplias para la que dispone de 8 buses del vino y 18 actividades.

Ofrecen rutas por los viñedos, por espacios naturales y por el patrimonio cultural y arquitectónico de las localidades; túneles de los vinos; catas de los caldos y de otros productos, como quesos; y otras actividades, como talleres de espumosos o experiencias de bienestar.

Ruta do viño Rías Baixas

Participan 17 bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas. Consta de 12 actividades, entre bodegas, pazos con viñedos y organizaciones como el Centro de Interpretación del Viño y de la Lamprea Arabo o el Museo de la Ciencia del Vino del Condado del Tea.

Desde rutas guiadas por enclaves históricos hasta talleres de cocina o fotografía, sin olvidar las catas de vinos, aguardientes y licores.

Ruta do viño Ribeira Sacra

La Ribeira Sacra contará con 5 buses del vino y desarrollará 12 actividades.

Además de las visitas a bodegas y paseos entre viñedos, habrá rutas guiadas de senderismo y en barca, visitas a localidades y edificios singulares, un Atardecer Sonoro con concierto y cata de vinos y un taller de cerámica con degustación de vinos incluida.

Ruta do viño do Ribeiro

Un total de 15 actividades por la ruta del vino Ribeiro cierra la programación con una oferta variada que incluye desde catas y aperitivos con vermú artesanal hasta experiencias termales, picnics entre viñedos o actividades culturales y fotográficas en torno al río Miño.

Estas son las fechas de cada una de las Rutas del Vino: