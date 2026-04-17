Luz verde a la tasa turística en Vigo: entrará en vigor en octubre de 2026 y cobrará hasta 2 euros por noche

El Concello de Vigo ha aprobado este viernes el proyecto de ordenanza fiscal para implementar el "impuesto gallego de estancias turísticas". Es decir, el gobierno local ha dado luz verde a la tasa turística, que entrará en vigor en octubre de 2026.

Según ha detallado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el Concello gravará entre 80 céntimos y dos euros por pernocta en hoteles, pensiones, albergues, campings, establecimientos de turismo rural, apartamentos turísticos, viviendas turísticas, viviendas de uso turístico y cruceros.

"Lo que se recaude se va a dedicar a la mejora de los servicios turísticos y, por tanto, es un dinero que recaudaremos de los turistas, de los que pernoctan en Vigo, de la gente de fuera de Vigo", ha afirmado el regidor olívico, que ha incidido en que ni los vigueses ni las empresas se verán afectados por este impuesto.

Además, ha avanzado que la tasa se implantará de "forma progresiva". Entrará en vigor en octubre de 2026, pero hasta el 1 de julio de 2027 sólo se aplicará a las dos primeras noches. A partir de esa fecha, el gravamen "se aplicará a un máximo de cinco noches" por pernocta. En el caso de los cruceros, se aplicará directamente a partir del 1 de julio de 2027.

Habrá exenciones por motivos de salud, estancias de deportistas federados o causas de fuerza mayor. Tampoco abonarán la tasa los menores de edad, las personas con discapacidad igual o superior al 65%, estancias subvencionadas por programas sociales y albergues públicos.

Tras la aprobación en Xunta de Goberno, se abre el plazo a enmiendas y, a partir de ahí, se realizarán comisiones informativas antes de la aprobación en el pleno municipal. Caballero ha asegurado que habrá una comisión municipal de asesoramiento y seguimiento de la implantación de la tasa, formada por representantes municipales, empresas y asociaciones vecinales.

Tasa según alojamiento