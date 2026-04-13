Peinador registró un repunte de viajeros este marzo en comparación con 2025: Un 1,5% más

El Aeropuerto de Vigo registró este pasado marzo un repunte de su actividad en comparación con el mismo mes de 2025: Un 1,5% más. Más concretamente, la terminal viguesa registró 91.650 pasajeros, de ellos, 90.536 se desplazaron en conexiones nacionales, mientras que 1.089 lo hicieron en vuelos internacionales.

En lo tocante a las propias operaciones, Peinador atendió en marzo 1.074 aterrizajes y despegues, un 8,8% más que en el mismo mes del año pasado. De ellos, 779 fueron vuelos comerciales: 723 con origen o destino nacional y 56 internacionales.

Si se analizan los datos correspondientes al primer trimestre del año, Vigo contabilizó un total de 238.501 pasajeros. Esto supone un descenso de un 3,4% con respecto al mismo periodo de 2025. Además, Peinador registró 2.639 movimientos de aeronaves, un 2,1% menos que en los tres primeros meses de 2025.

En términos globales, los aeropuertos del Grupo Aena -compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil- cerraron marzo de 2026 con 29.999.078 pasajeros, un 4,3% más que en el mismo mes de 2025.