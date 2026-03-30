Las Islas Cíes, el destino de referencia esta Semana Santa en Vigo : más de 4.400 personas pasarán por Rodas

Las Islas Cíes vuelven a situarse como el gran reclamo de la Ría de Vigo. Las navieras han registrado una alta demanda para visitar el archipiélago olívico en Semana Santa: más de 4.000 personas ya han tramitado la autorización necesaria para pasar el día en Rodas y su entorno.

Así lo ha informado la naviera Mar de Ons, que también está gestionando casi 1.000 autorizaciones tramitadas para viajar hasta la isla de Ons. El Parque Nacional das Illas Atlánticas vuelve a situarse como uno de los destinos preferidos de los turistas que acuden a las Rías Baixas durante Semana Santa.

"Las Islas Cíes continúan siendo el principal reclamo en estas fechas dentro de nuestros destinos, y el volumen de autorizaciones ya gestionadas en los días previos confirma el interés que despierta este destino en Semana Santa", ha señalado la responsable comercial de Mar de Ons, Silvia Torres, que ha avanzado que reforzarán su operativa con salidas adicionales.

En concreto, operará rutas que facilitarán el acceso a las islas Cíes con salidas diarias desde Vigo y Cangas —el primer servicio zarpará a las 8:00 horas desde el puerto de O Morrazo y a las 8:30 horas desde la ciudad olívica—. Desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril añadirán servicios adicionales desde Sanxenxo, Portonovo y Baiona.

"Al mismo tiempo, la Isla de Ons, segunda isla más visitada del Parque Nacional, lleva también muy buen ritmo de reservas", ha añadido Torres, indicando que ampliarán salidas desde Sanxenxo, Portonovo y Bueu para facilitar las visitas desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril.

Además, la naviera también ofrece la posibilidad de visitar la Isla de San Simón desde los puertos de Vigo y Cangas los días festivos, Jueves y Viernes Santo. La experiencia incluye la navegación bajo el Puente de Rande y un recorrido por los puntos más emblemáticos de la isla.