Ferrol roza el lleno en Semana Santa: “Estamos ya en torno al 90% y esperamos completar”

La Semana Santa vuelve a consolidarse como uno de los momentos clave para el turismo en Ferrol. A pocas semanas de su inicio, los hoteles de la ciudad registran ya niveles de ocupación muy elevados y coinciden en prever un lleno técnico en los días principales.

Francisco, responsable del Hotel Almirante, sitúa la ocupación actual “en torno al 80 %–90 %”, una cifra que, según explica, seguirá creciendo en los próximos días. “Tenemos varias reservas pendientes de confirmar, así que la idea es completar”, señala. En una línea similar se expresa Luz, desde el Gran Hotel, donde asegura que “ahora mismo tenemos un 90 % de reservas para los días fuertes de festivos y fin de semana” y no duda: “sí, seguro que llenamos”.

El escenario es algo más moderado en El Suizo, aunque con una tendencia claramente ascendente. Juan Carlos, su responsable, apunta que actualmente se sitúan “entre el 70 % y el 75 %”, pero reconoce que las peticiones siguen llegando. “Desde hace un par de meses entraron reservas, pero todavía queda margen para subir”, explica.

Reservas anticipadas y clientes fieles

Uno de los rasgos más destacados de esta campaña es la anticipación. Los hoteles detectan que cada vez más viajeros planifican su estancia con meses de antelación. “Hay gente que reserva desde finales de diciembre”, indica Luz, que subraya la importancia de la previsión en estas fechas.

En el caso de El Suizo, la fidelidad del cliente juega un papel clave. “Tenemos clientes que repiten año tras año y algunos reservan casi al salir de la Semana Santa anterior”, explica Juan Carlos, quien destaca que este perfil garantiza una base de ocupación estable antes incluso de que comience la temporada.

Más allá de los festivos: estancias más largas

Aunque los días centrales —especialmente miércoles, jueves y viernes— siguen concentrando la mayor demanda, los hoteleros perciben un cambio en el comportamiento de los visitantes. “Hay de todo”, resume Francisco. “Hay quien viene solo tres días por los festivos, pero también hay gente que aprovecha y se queda toda la semana de vacaciones. La media puede ser de cuatro días”.

Esta diversificación de las estancias permite suavizar la diferencia entre los días punta y el resto de la semana, aunque desde el Gran Hotel reconocen que “los días de diario hay algo menos de afluencia”.

Hotel Almirante

Precios de temporada alta

El incremento de la demanda tiene su reflejo directo en las tarifas. Los tres establecimientos coinciden en que la Semana Santa se considera temporada alta, junto con el verano, lo que implica precios superiores a los habituales. “Tienen unos precios un poquito más elevados que en temporada media o baja”, explica Francisco. En términos similares se pronuncia Luz: “esta semana y el verano son temporada alta, así que aumentan un poco”.

Los datos de las plataformas de reservas confirman esta tendencia. Una estancia de cuatro noches —del 1 al 5 de abril— para una familia puede oscilar entre los 846 euros en El Suizo, los 926 euros en el Hotel Almirante y los 981 euros en el Gran Hotel. Si se amplía a la semana completa, los precios superan los 1.300 euros y alcanzan los 1.544 euros en algunos casos.

Turismo nacional y peso creciente del internacional

En cuanto al perfil del visitante, el turismo nacional sigue siendo claramente predominante. “La mayoría son nacionales”, afirma Luz, aunque matiza que también reciben viajeros extranjeros, muchos de ellos vinculados al Camino de Santiago. “Hay gente internacional que viene precisamente por eso”, añade.

Juan Carlos coincide en este análisis y cifra en torno al 90 % el peso del cliente nacional en su establecimiento. Aun así, el sector percibe una progresiva diversificación de procedencias que refuerza el atractivo de la ciudad.

Internet lidera, pero el teléfono resiste

El canal de reserva también refleja una convivencia entre lo digital y lo tradicional. “Tenemos mitad a través de plataformas y la otra mitad por teléfono”, explica Francisco. Desde el Gran Hotel reconocen que “por internet siempre es más fácil y la mayoría lo hacen así”, aunque siguen recibiendo reservas por vías más clásicas. En El Suizo, la situación es similar: “hay de todo, desde la web hasta gente que llama o que viene directamente”.

Con estos indicadores, Ferrol encara una Semana Santa marcada por la alta ocupación, la consolidación de su atractivo turístico y un sector hotelero que, un año más, se prepara para colgar el cartel de completo en los días clave.