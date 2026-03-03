La Deputación promociona las Rías Baixas en Berlín en busca de la internacionalización del destino

El presidente de la Deputación, Luis López, tras el encuentro con el ministro de Turismo, Jordi Hereu Deputación de Pontevedra

Las Rías Baixas encuentran su hueco en la feria ITB de Berlín. Se trata de uno de los eventos de mayor impacto para el sector turístico en Europa, donde la Deputación de Pontevedra cuenta con su primer stand propio con el objetivo de avanzar en la internacionalización del destino.

La comitiva está liderada por el presidente de la Deputación, Luis López, quien considera un "nuevo hito" la presencia provincial en esta feria. "Una muestra del trabajo que se está realizando por la captación de más visitantes extranjeros", señalan en una nota de prensa.

López, acompañado del diputado de Turismo, Xesús Vázquez Almuíña, trata de establecer líneas de colaboración con profesionales del sector de Alemania, que "cuenta con un público muy propicio para el turismo natural que ofrece la provincia a través de propuestas como el Camino de Santiago".

El desembarco de Turismo Rías Baixas en la feria internacional de la capital germana, aseguran desde el ente provincial, da continuidad a la estrategia iniciada en la WTM de Londres y en las BTL de Lisboa. El turismo deportivo, de naturaleza y el enoturismo son los grandes atractivos que la Deputación busca incentivar.

Encuentro con Hereu

Además, López y Almuíña han mantenido un encuentro con el ministro de Turismo, Jordi Hereu, en esta primera jornada de la feria, así como contactos informales con responsables de otros puestos que mostraron su interés en la propuesta de las Rías Baixas. Asimismo, se han reunido con el Clúster de Turismo de Galicia.