La Diputación de Pontevedra volverá a la Feria de Turismo de Lisboa para impulsar las Rías Baixas

La Diputación de Pontevedra regresará a la Feria Internacional de Turismo de Lisboa tras veinte años de ausencia con el objetivo de promover la internacionalización del destino Rías Baixas.

La institución provincial participará en este encuentro del sector turístico entre el 25 de febrero y el 1 de marzo, donde presentará su oferta tanto a profesionales como al público general, con la meta de reforzar la posición de la provincia en el mercado portugués, considerado clave por la proximidad geográfica y la afinidad cultural, ampliar la red de contactos con operadores turísticos, agencias, medios de comunicación y especialistas del sector, y difundir productos vinculados a la identidad del territorio.

En este marco, Turismo Rías Baixas promocionará los principales atractivos del turismo deportivo, cultural y patrimonial, así como propuestas de naturaleza y turismo activo, enoturismo y gastronomía, el Camino de Santiago, recursos costeros y náuticos, bienestar y experiencias sostenibles.

Durante la feria se desarrollarán acciones como la presentación de nuevas propuestas, reuniones con operadores portugueses e internacionales, difusión de material impreso y digital, participación en encuentros profesionales y eventos paralelos, además de la atención al público desde el stand propio.

Entre los actos previstos, el diputado de Turismo Rías Baixas, Jesús Vázquez Almuiña, presentará el jueves 26 la nueva campaña "A túa meta, o teu destino", junto al presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal, y el presidente de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luis Pedro Martins, tras lo cual se celebrará una cata de vinos de la Denominación de Origen Rías Baixas.