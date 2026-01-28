La viguesa Esmerarte, bandera audiovisual de Vigo, Tui y provincia de Pontevedra en FITUR 2026

La agencia viguesa Esmerarte Industrias Creativas jugó un papel principal en la promoción de la provincia de Pontevedra y más concretamente, de Vigo y Tui, en la última edición de FITUR, la Feria Internacional de Turismo celebrada en IFEMA.

Así, Esmerarte fue la artífice de "Tu meta, tu destino", de Turismo Rías Baixas y Diputación de Pontevedra; con un relato visual encaminado a desconectar y reconectar a través de la actividad física en cualquiera de los 61 municipios pontevedreses.

Por otro lado, en la última Feria de Turismo se proyectó la pieza "Vigo, una navidad de 365 días", elaborada para perseguir la desestacionalización del turismo y poner el foco en la "hospitalidad, la gastronomía, el comercio y la efervescencia cultural" de la ciudad olívica.

Ya por último, y en una creación más patrimonial, "Tui, una catedral de historias" conmemoró los 800 años de la Catedral de Tui. La producción de Esmerarte presentó la catedral como "testigo privilegiado" de la historia fronteriza, a través de relatos que entrelazan lo épico y lo íntimo.