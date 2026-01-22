Las Rías Baixas, "meta y destino" en FITUR 2026

Este jueves fue la fecha elegida para presentar en FITUR, la feria internacional de turismo más importante del país, la campaña de promoción de las Rías Baixas como destino turístico. La encargada de hacerlo -en el estand de Turismo de Galicia- fue la delegación pontevedresa con Luis López, presidente de la Diputación, a la cabeza.

En esta ocasión, la promoción tuvo el enganche deportivo y el lema "A túa meta, o teu destino". Más concretamente, se presentaron los 61 concellos de la provincia como "auténticos polideportivos" al aire libre para profesionales y aficionados a la práctica deportiva.

López aseguró que las Rías Baixas "van más allá" de un destino, pues son "un estilo de vida". Además, en este entorno, continuó el mandatario provincial, es posible "combinar calidad con tranquilidad".

Desde la Diputación de Pontevedra vieron oportuno destacar que cada vez más personas encuentran en el deporte una manera de relacionarse con su tierra y con su gente, ya sea en el mar o en la montaña.

Presentación en FITUR 2026 de la campaña promocional de las Rías Baixas. Diputación de Pontevedra

Desestacionalización del turismo

Luis López no estuvo solo en Madrid. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez o el diputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, le acompañaron en una presentación amadrinada por la actriz viguesa Marta Larralde y en la que se proyectaron dos piezas audiovisuales.

López destacó la oportunidad existente para convertir el deporte en un medio que permita desestacionalizar y "descongestionar" el turismo. En este sentido, además, se pusieron de relieve las ayudas dadas a 400 deportistas de élite, así como a 500 citas deportivas. Del mismo modo, la Diputación ha invertido unos 20 millones de euros en la renovación de infraestructuras deportivas.

Alfonso Rueda, Luis López y Jesús Vázquez Almuíña. Diputación de Pontevedra

En las Rías Baixas, los "mejores días del año"

Con todo, Luis López aseguró que la apuesta por el turismo deportivo es una invitación al visitante para sumergirse en un estilo de vida propio de las Rías Baixas y para dejar de lado el estrés de la vida cotidiana. "Muchísima gente elige Rías Baixas para pasar los mejores días del año. Aquí encuentran su particular oasis", aseveró.

Por otro lado, López destacó todas las bondades de esta parte de la geografía gallega: Las Rías Baixas, que calificó como "meta" para reconectar con la parte personal a veces olvidada en el día a día, es playa, montaña, costa, interior, islas, agua salada, dulce y termal; gastronomía de Estrella Michelin y de casa, alta cultura, festivales o vino.

De esta manera, "A túa meta, o teu destino" recoge el guante de "Cando volves?", una campaña que logró 70 millones de impactos en 2025.