Vigo llega a Fitur presumiendo de tirón internacional: "Tanto como Santiago y A Coruña juntos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado este martes que la ciudad registró un crecimiento del 10,5% en el turismo internacional durante los diez primeros meses de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según ha detallado, Vigo ha pasado de 235.836 visitantes en 2024 a 260.662 en 2025, lo que supone 24.826 turistas más entre enero y octubre, unas cifras que suponen la confirmación de que la ciudad olívica se sitúa en "niveles de turismo excepcionales", con un crecimiento en el turismo extranjero del 30,7%, con febrero y agosto como los meses "más importantes".

Además, ha comparado las cifras de Vigo en turismo exterior con las de Santiago, con 180.167, y A Coruña, con 154.304, lo que supone que la ciudad olívica supere en "más de 80.000" a la primera, y en "más de 100.000" a la segunda. "Casi tenemos los mismos turistas extranjeros que Santiago y A Coruña juntos", ha valorado.

Unos resultados que ha atribuido a la estrategia local de promoción turística, ya que "toda la promoción del turismo de Vigo la hace el Concello", mientras Xunta y Diputación de Pontevedra "no hacen nada".

"El resultado es que somos la ciudad que en los primeros 10 meses del año 2025 tuvo más turistas extranjeros de Galicia", ha sentenciado.