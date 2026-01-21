El PP de Pontevedra critica que Lores renuncie al "escaparate estratégico" de Fitur

El Partido Popular de Pontevedra ha criticado que el Gobierno local del BNG, liderado por Miguel Anxo Fernández Lores , no haya acudido por tercer año consecutivo a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra desde hoy en Madrid.

Una decisión que tachan de "incoherente", ya que en cambio, la agenda de viajes institucionales para el primer trimestre de 2026 incluye visitas al Banco Mundial, en Washington, o encuentros en Italia.

Mientras, ha criticado la concejala del PP Silvia Junco, rechaza el "escaparate estratégico" que supone Fitur para la promoción turística y para posicionar a Pontevedra en el mercado nacional.

"Esto no va de ideologías, va de aprovechar oportunidades", ha declarado Junco, que ha lamentado que Pontevedra, junto a Ourense, sea la única gran ciudad gallega que no participa en Fitur, mientras sí estarán presentes A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo y Vigo, gobernadas por partidos de distinto signo político.

Un modelo turístico alternativo

Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha defendido su apuesta por un modelo turístico alternativo, basado en la desestacionalización y en la atracción de grandes eventos culturales y deportivos, y ha puesto como ejemplos la gala de los Premios Feroz y los mundiales de Triatlón celebrados en 2025, que, según indicó, generaron un impacto económico de 33,5 y 21,7 millones de euros, respectivamente.

Según Lores, este tipo de eventos ofrecen una promoción "imposible de pagar" por otras vías y recordó que Pontevedra es una ciudad reconocida internacionalmente, también por sus políticas de peatonalización y seguridad vial.

Sobre esto, ha puesto en valor que el Concello participará en foros internacionales en Italia, junto a ciudades como París y Oporto, y en encuentros del Banco Mundial para compartir la experiencia de la ciudad en movilidad sostenible, calidad del aire y mejora de la calidad de vida.

"Ya hace muchos años que el Concello de Pontevedra decidió tomar un camino propio para muchas cosas, entre ellas también para la promoción y proyección internacional de Pontevedra", ha afirmado Lores, que ha defendido que los resultados de este modelo han sido positivos y que, frente a la participación en ferias turísticas tradicionales, la estrategia municipal resulta más rentable para la ciudad.