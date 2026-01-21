Caballero abre una ronda de contactos con aerolíneas para que Vigo recupere rutas internacionales
El regidor olívico se ha reunido en el marco de Fitur con Wizz Air, Vueling y Volotea, además de Binter, y les ha planteado que los "apoyos" tendrán que llegar por tercios, de Concello, Diputación y Xunta
Abel Caballero ha aprovechado su estancia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para abrir una ronda de contactos con diferentes aerolíneas con el objetivo de recuperar las rutas internacionales en el aeropuerto de Peinador.
El alcalde de Vigo se ha reunido con Wizz Air, Vueling y Volotea, además de con Binter, con quien ha asegurado que se trataba más de "estrechar la relación y acordar mecanismos de promoción" para los vuelos entre Vigo y Tenerife y Gran Canaria.
Sobre los encuentros con las otras tres compañías, que dan cobertura a destinos que interesan a Vigo, como Valencia, Bilbao o Sevilla, y en el ámbito internacional a ciudades como Londres, París o Milán, ha avanzado que "las puertas están abiertas".
Caballero ha dejado claro que, en caso de necesitar "apoyos", estos tendrán que llegar por tercios entre Concello, Diputación de Pontevedra y Xunta de Galicia. "Ese envite político a la Diputación y a la Xunta ya está presentado públicamente y tienen muchísimo interés en todos los destinos en los que Vigo tiene también interés".
Según ha avanzado, todo ha quedado "abierto" para que "hagan propuestas" y se analizará "el tipo de ayudas que necesitan". "Vigo es un destino del mayor interés", ha incidido.
Mañana, jueves, día en el que Vigo presentará su propuesta en el stand de Turespaña en Fitur, el regidor ha señalado que mantendrá más reuniones con aerolíneas.