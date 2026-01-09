El Hotel Bahía de Vigo cierra sus puertas desde este viernes para acometer una reforma integral

La fachada marítima de Vigo comienza su transformación este viernes 9 de enero. El Hotel Bahía de Vigo ha cerrado sus puertas para acometer una reforma que promete cambiar el skyline de la ciudad.

El Hotel Bahía de Vigo es uno de esos edificios que conforman el "feísmo" de la ciudad, proyectos urbanísticos de los años 60 y 70 rompieron con la estética de la antigua villa marinera. Otro de los ejemplos es el propio inmueble del Concello de Vigo en Praza do Rei.

La reforma no modificará la altura del edificio, de 17 plantas, que entorpece las vistas desde algunos de los mejores miradores de la ciudad. Desde el Paseo de Alfonso XII hasta O Castro, pasando por la fortaleza de San Sebastián, la panorámica olívica siempre se encuentra con el Hotel Bahía.

Ahora bien, sí se reformará la fachada del complejo hotelero, actuación que ya ha recibido la luz verde de la Xerencia de Urbanismo del Concello de Vigo, según informaron medios locales.

De esta forma, han comenzado las obras este viernes 9 de enero, en el que el hotel ha cerrado sus puertas a aquellos visitantes interesados en alojarse en algunas de sus habitaciones. No así aquellos que residen en los apartamentos, que se mantienen abiertos.

"Estimados clientes, les informamos que, del 9 de enero al 31 de enero, nuestros apartamentos continúan abiertos y operativos, pero sin servicio de desayunos ni recepción de hotel"; advierten desde el Hotel Bahía en su página web.