La Navidad de Vigo volverá a llenar los hoteles de la ciudad este fin de semana

El Concello de Vigo ha vuelto a presumir este viernes del éxito turístico de la Navidad. El alcalde Abel Caballero ha avanzado que los hoteles de la ciudad esperan registrar una tasa de ocupación superior al 81%. La gran afluencia de turistas y visitantes obliga al gobierno local a establecer el nivel máximo de restricciones de tráfico.

"Seguramente el resultado sea de lleno total", ha afirmado Caballero en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha asegurado que este viernes la tasa de ocupación hotelera alcanzará el 79% y que superará el 81% a lo largo del fin de semana.

"Todavía hay plazas disponibles, hay que decirlo. Pero, en este momento, la previsión y la forma de entender la Navidad es el récord del turismo en toda España", ha concluido el regidor socialista.

Nivel máximo de restricciones

Con el objetivo de garantizar el acceso de los vehículos de emergencias y la "convivencia" entre los peatones y el tráfico rodado, el gobierno local ha desplegado este viernes su plan de tráfico para los días de gran afluencia durante Navidad.

Este 26 de diciembre es el último día en el que el Concello activará las restricciones máximas planeadas para la época más mágica del año. Estas medidas aplicarán hasta las 22:00 horas. En concreto, se ha puesto en marcha las siguientes disposiciones:

Cambio de sentido en la calle Cervantes , que pasa a ser descendiente desde Urzáiz a Alfonso XIII. Por tanto, los vehículos que accedan a la ciudad por la aP-9 tendrán que continuar en dirección García Barbón.

, que pasa a ser descendiente desde Urzáiz a Alfonso XIII. Por tanto, los vehículos que accedan a la ciudad por la aP-9 tendrán que continuar en dirección García Barbón. La entrada preferente a la ciudad desde la AP-9 será por la salida 4V, en dirección Isaac Peral, García Barbón y Túnel de Beirmar, y 2V (Bos Aires). La información aparecerá en los paneles de la vía, en coordinación con el Centro de Control del Noroeste y con la DGT.

desde la AP-9 será por la salida 4V, en dirección Isaac Peral, García Barbón y Túnel de Beirmar, y 2V (Bos Aires). La información aparecerá en los paneles de la vía, en coordinación con el Centro de Control del Noroeste y con la DGT. El tráfico rodado de la A55 deberá entrar por la Avenida de Madrid o por la VG-20. Esta información también aparecerá en los paneles.

Transporte discrecional

Además, el plan establece medidas ante el previsible aumento de la presencia de autobuses de transporte discrecional de pasajeros. Estos tendrán un espacio reservado en la calle Areal, entre la glorieta de la paellera y la calle Canceleiros, para dejar o recoger pasajeros en un máximo de 15 minutos. El punto de espera para los autocares serán los aparcamientos de la playa de Samil.

Asimismo, el transporte discrecional deberá acceder a Vigo obligatoriamente por la AP-9, aunque procedan de la autovía A-55. El Concello advierte que deben evitar el tránsito y el estacionamiento en la Avenida de Beiramar y en la calle Jacinto Benavente. Habrá controles policiales en la zona de Bouzas.

Praza do Rei ha confirmado también que esta información ya ha sido trasladada a los principales operadores turísticos de la ciudad, a las empresas de transporte con sede en Portugal y figurará en anuncios en los paneles de mensajería variable de las principales vías de acceso a la ciudad.