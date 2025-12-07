La provincia de Pontevedra recibe un reconocimiento en los World Tourism Film Awards

El spot turístico Cando volves? de la Deputación de Pontevedra ha recibido un reconocimiento en la 37ª gala de los World Tourism Film Awards, los Óscar del sector del turismo.

La película pontevedresa fue elegida entre las cinco mejores del mundo en los premios organizados por el CIFFT y con la participación de UN Tourism. El deputado de Turismo, Jesús Vázquez Almuíña, recibió el galardón en el Teatro Jordão de Guimarães; un reconocimiento que premia la creatividad, calidad técnica y fuerte impacto promocional de la campaña.

A lo largo del año, esta pieza compitió en el CIFFT, el principal circuito mundial de comunicación turística audiovisual donde participan más de 4.000 películas de 50 países. Cando volves? quedó en segunda posición en la categoría de producto turístico.

Cando volves?, como explica el ente provincial, es una obra audiovisual en la que los lugares del interior de la provincia tienen todo el protagonismo, dentro de una campaña donde también se habla de la hospitalidad y el carácter acogedor de la gente de la provincia.

La Deputación escogió este año el interior de Pontevedra, invitando a la gente a acercarse a la provincia y a hacerlo a lo largo de todo el año, teniendo también en cuenta que la desestacionalización es uno de los objetivos principales del gobierno provincial en el marco de su estrategia turística.