El Puerto de Vigo ultima los detalles para el embarque histórico de más de 1.700 pasajeros británicos

El Puerto de Vigo realizará mañana, martes 2 de diciembre, la operativa de embarque más importante de su historia desde el exitoso embarque de 2009 a bordo del MSC Splendida.

En este caso, será el Marella Discovery, que ya se encuentra atracado en el Muelle de Trasatlánticos y cuyo embarque supondrá el regreso de Vigo como puerto base de cruceros.

Serán un total de 1.763 pasajeros británicos que llegarán en 50 autobuses, que arrancarán el embarque a partir de las 11:00 horas, con la llegada de los primeros viajeros de los vuelos chárter procedentes de Londres-Gatwick, Manchester y Glasgow, y concluirá alrededor de las 22:00 horas, momento en el que el crucero tiene prevista su partida.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, se trata de "una excelente noticia que reafirma la capacidad y la eficiencia de nuestras instalaciones portuarias y de nuestros operadores logísticos", además de que Vigo haya sido la elegida, "demuestra la confianza en nuestro know-how y la calidad de las infraestructuras y los servicios que ofrecemos".

El Marella Discovery cuenta con 800 tripulantes y 100 técnicos a bordo que trabajan para la operativa de mañana, y durante este lunes irán desembarcando los técnicos que viajan a bordo a medida que finalicen sus tareas, y comenzará el embarque de algunos tripulantes.

Tras esta escala, el Puerto de Vigo acogerá otras 5 escalas de cruceros antes de cerrar 2025, entre las que destaca una escala doble prevista el día 24 y protagonizada por el "Ambition" y el "Arcadia".