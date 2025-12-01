Marella Discovery atracado en el puerto de Vigo.

Marella Discovery atracado en el puerto de Vigo. APV

Turismo

El Puerto de Vigo ultima los detalles para el embarque histórico de más de 1.700 pasajeros británicos

Mañana, martes 2 de diciembre, un total de 1.763 pasajeros británicos llegarán en 50 autobuses a la ciudad olívica para embarcar en el Marella Discovery

El Puerto de Vigo realizará mañana, martes 2 de diciembre, la operativa de embarque más importante de su historia desde el exitoso embarque de 2009 a bordo del MSC Splendida.

Un crucero hace escala en el puerto de Vigo.

En este caso, será el Marella Discovery, que ya se encuentra atracado en el Muelle de Trasatlánticos y cuyo embarque supondrá el regreso de Vigo como puerto base de cruceros.

Serán un total de 1.763 pasajeros británicos que llegarán en 50 autobuses, que arrancarán el embarque a partir de las 11:00 horas, con la llegada de los primeros viajeros de los vuelos chárter procedentes de Londres-Gatwick, Manchester y Glasgow, y concluirá alrededor de las 22:00 horas, momento en el que el crucero tiene prevista su partida.

Para el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, se trata de "una excelente noticia que reafirma la capacidad y la eficiencia de nuestras instalaciones portuarias y de nuestros operadores logísticos", además de que Vigo haya sido la elegida, "demuestra la confianza en nuestro know-how y la calidad de las infraestructuras y los servicios que ofrecemos".

El Marella Discovery cuenta con 800 tripulantes y 100 técnicos a bordo que trabajan para la operativa de mañana, y durante este lunes irán desembarcando los técnicos que viajan a bordo a medida que finalicen sus tareas, y comenzará el embarque de algunos tripulantes.

Tras esta escala, el Puerto de Vigo acogerá otras 5 escalas de cruceros antes de cerrar 2025, entre las que destaca una escala doble prevista el día 24 y protagonizada por el "Ambition" y el "Arcadia".