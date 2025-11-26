Los hoteles de Vigo ante el puente de diciembre: "El fin de semana más fuerte debido a la Navidad"

Falta poco más de una semana para que dé comienzo el último puente oficial del año en curso, una fecha en la que se espera una importante afluencia a la ciudad olívica: El primer fin de semana de diciembre será un poco más largo debido a la festividad de la Inmaculada Concepción, que caerá en lunes.

El Día de la Constitución coincidirá este 2025 con el sábado, por lo que el puente no será "acueducto" en esta ocasión, aunque seguro que muchos encontrarán la excusa perfecta para disfrutar de tres días de descanso gozando de algún plan especial.

Seguro que muchas de esas personas, especialmente turistas nacionales, ven en Vigo la escapada perfecta coincidiendo, además, con el inicio del mes navideño por excelencia: Diciembre.

Esto es algo que manejan ya desde el Concello de Vigo, pues dentro del Plan de Tráfico para la Navidad 2025 se determinó que los días 5, 6, 7, 8 de diciembre serían considerados días de afluencia "muy alta", algo que obligará a reordenar la circulación en aras de evitar colapsos y favorecer el tránsito de peatones.

Navidad Vigo 2023 Lino Escuris

Las reservas se realizan antes

Desde Ahosvi, la Asociación de Hostelería de Vigo, aseguran que los hoteles se enfrentan al fin de semana más fuerte del año -en alusión al puente de diciembre-. Brais Rodríguez, vicepresidente de la asociación, remarca que, incluso, supera al puente de agosto, temporada alta por excelencia en el país.

"En general, en la Navidad de Vigo ha habido este año más anticipación a la hora de reservar, pero, especialmente para el puente de diciembre, esto ha sido muy destacado", ha remarcado. "Podría decirte que, hace dos meses, ya se habían llenado las plazas en muchos casos -especialmente el sábado, el día más fuerte-. Luego, es verdad, que hay alguna cancelación, pero rápidamente se vuelve a ocupar. En general todos los hoteles estamos igual", anotó.

A pesar de que este año habrá menos días de descanso, Rodríguez asegura que hay satisfacción en el sector: "Tanto el puente del 6 de diciembre, como el anterior fin de semana, van a ser buenos. Coincide con un día festivo en Portugal, el 1 de diciembre -día en el que se conmemora la restauración de la independencia de Portugal-", puntualiza el vicepresidente de Ahosvi. En este extremo, también el Concello de Vigo ha decretado los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre como de afluencia muy elevada dentro de su plan de tráfico.

Subida de precios: Hasta 1.500 euros

Sobre una posible subida de precios en el sector, derivada de la conversión de la Navidad de Vigo en temporada alta, a nivel turístico, desde Ahosvi reconocen un incremento de precios en consonancia a la elevada demanda de plazas hoteleras: "Puede haber un aumento de los precios, pero los costes también se han elevado a nivel operativo, de personal y a causa de la actualización de salarios según convenio", remarcó Rodríguez, quien, con todo, advirtió de que una subida de precios desorbitada podría repercutir negativamente en el sector vigués.

No obstante, en la plataforma Booking, para la noche del sábado del puente de diciembre la entrada más barata es de 45 euros, mientras que las siguientes opciones ya superarían los 100 euros. Es destacable que en hoteles de dos estrellas el precio alcance los 300 euros por noche, mientras que en un cinco estrellas, en el momento de la redacción de este artículo, todavía disponible; esa noche se cifra en más de 1.500 euros.

Kilómetro cero de la Navidad de Vigo. Treintayseis

"En diciembre, Vigo es un mes similar a agosto, pero con mayor gasto operativo porque las estancias son más cortas y hay más entradas y salidas", precisó Rodríguez. "El puente de diciembre es el fin de semana más fuerte del año. Hay una demanda desmedida, especialmente desde septiembre, fecha en la que se empiezan a saber datos de la Navidad de Vigo. En agosto la demanda es más sostenible", concluye.

Cambio de tendencia

Por último, en Ahosvi apuntan a un cambio de tendencia en lo tocante a la procedencia de los visitantes. Si bien se trata de turistas llegados de Portugal y España, lo cierto es que, dentro del territorio nacional, cada vez llega gente menos próxima geográficamente: "Antes era un turismo más de zona. Evidentemente, de otras provincias gallegas, y luego de Asturias o León", explica el vicepresidente de Ahosvi. "Ahora las reservas se hacen con más antelación y por parte de gente que viene de fuera, ya sea Barcelona o Madrid, incluso Canarias. Esto viene favorecido por la conexión de Binter", concluye.