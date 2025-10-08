Sin esperanza en Vigo para viajar con el Imserso: "Cada vez somos más jubilados y las plazas no alcanzan"

"No tengo esperanzas ninguna", se lamenta Loli, que junto a su marido, José, ha acudido este miércoles a su agencia de viajes de confianza con el objetivo de viajar con el Imserso. Este miércoles se ha abierto la reserva de estos viajes para mayores, muy difíciles de conseguir ante la alta demanda y la falta de plazas.

Loli, de 70 años, y José, de 80, son habituales de los viajes del Imserso, con los que han visitado gran parte de Andalucía y Canarias. Comenzaron hace 18 años, pero los últimos tres años no han podido aprovechar esta oportunidad debido a la alta demanda de estos viajes. Antes, llegaban a viajar dos o tres veces al año.

"Cada vez somos más jubilados y las plazas, aunque sean las mismas, no alcanzan para todos. Incluso recortan plazas", explica también Carmen a su salida de la agencia de viajes. Como Loli y Jose, es parte del segundo turno, por lo que será a partir de mañana cuando descubrirán si han conseguido plaza o no.

La situación es complicada. Galicia ha abierto las reservas dos días más tarde que otras comunidades, por lo que quedan menos reservas disponibles. Además, como confirma la responsable de la oficina de Halcón Viajes en García Barbón, Iria Rodríguez, "son demasiados jubilados y muy poquitas plazas para ellos".

Carmen, frente a su agencia de viajes de confianza S.P.

Esta primera mañana de reservas ha sido "más flojita, porque hay menos cartas". "Mañana será más locura", afirma Rodríguez, que asegura que le han conseguido plazas a todos los que se han acercado a su local. "Pero mañana ya no sé si quedará algo", añade.

El jueves será el momento del "80% de los jubilados", los que se encuentran en el segundo turno. Esta distinción, que da preferencia a unos ciudadanos —los del primer turno— sobre otros, se establece según la edad, la situación económica, la situación de discapacidad o su participación en años anteriores.

Muy pocas fechas disponibles para los destinos estrella

Andalucía y las Islas Canarias son dos de los destinos favoritos de los vigueses y las viguesas que acceden al programa del Imserso. Justo son estos destinos, especialmente los insulares, donde más se han reducido las plazas.

"Hay menos oferta, sobre todo lo notamos en islas. Tenerife es el destino estrella y nos ponen muy poquitas fechas", confirma Rodríguez, que, como lamentan Loli y José, explica ya casi no cuenta con plazas para el invierno.

"Nosotros fuimos tres veces a Tenerife y una a Lanzarote, y siempre era entre enero y marzo. Es cuando aquí llueve mucho y hace mal tiempo y, nosotros, que padecemos mucho de los huesos, íbamos a allí y caminábamos. Nos venía muy bien", recalca Loli.

Un hombre preguntando por los viajes del Imserso en una agencia de viajes de Vigo S.P.

Carmen también prefiere viajar al sur o las Canarias, pero piensa que, por lo baratos que son los viajes, "uno no puede exigir porque va de regalo". Así, recuerda que el año pasado consiguió una plaza a última hora para viajar a Gran Canaria, ocho días por menos de 400 euros.

En cuanto a los precios, Rodríguez recuerda que dependerán de si el viaje se reserva en temporada alta o baja. Los meses de octubre, mayo y junio son los más caros y rondan los 400 euros en casi todas sus modalidades. La diferencia con el resto del año es de 100 euros.

Además, la responsable de Halcón Viajes recuerda que el precio se incrementará otros 100 euros cada vez que se repita el viaje. Esta es una de las novedades de este año, así como que ahora los jubilados pueden llevar a sus mascotas.