La campaña de promoción turística de Rías Baixas recibe en Cannes el Delfín de Plata

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, recibe el premio Delfín de Prata Deputación de Pontevedra

La campaña de promoción turística de las Rías Baixas Cando volves? continúa siendo reconocida a nivel internacional. En esta ocasión, ha recibido en Cannes (Francia) el Delfín de Plata en la categoría de vídeos de turismo, su quinta distinción internacional.

El equipo de Esmerarte Industrias Creativas, con Kin Martínez (director) y Alberto Baamonde (director audiovisual), ha recogido el galardón en la ciudad francesa junto al presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la directora de Turismo, Romina Fernández.

La campaña galardonada fue lanzada a principios de año en Fitur. Desde entonces, ya ha sido premiada en Tortosa, Japón, Sudáfrica y Estados Unidos, convirtiéndose en la tercera más premiada en la historia del destino Rías Baixas y la más laureada en lo que va de año, según la empresa gallega Esmerarte.

La promoción premiada ha destacado entre más de 900 producciones de 52 países "gracias a su enfoque pionero: por primera vez en la historia, se centra exclusivamente en el interior de la provincia de Pontevedra, sin recurrir a imágenes de mar, apostando así por la sostenibilidad y la descentralización del turismo".

"Por primera vez en la historia de nuestro destino, las Rías Baixas dejan a un lado su extraordinaria belleza costera para mirar a su lado interior. Un paraíso compuesto por 61 concellos en los que perderse y encontrarse, en los que disfrutar de la naturaleza y conectar con nuestro interior", ha destacado el presidente provincial, Luis López.