Abel Caballero resta importancia a la salida de Ryanair: "El aeropuerto de Vigo tiene tirón"

El aeropuerto de Vigo está "aguantando bien el tirón a la baja de otros aeropuertos de España y Galicia" y las frecuencias de vuelos desde Peinador aumentarán durante la temporada de invierno.

Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, que ha anunciado que Vueling mantendrá las 11 conexiones semanales a Barcelona durante los próximos meses, lo que supone que suban "con respecto al invierno pasado las conexiones" con la Ciudad Condal. Según Caballero, la compañía "aumentó y recuperó casi un 40% de lo que Ryanair dejó de abastecer".

Además, Binter aumenta a 12 frecuencias semanales los vuelos con las Islas Canarias; Air Nostrum recupera la conexión con Mallorca de diciembre a marzo; y Madrid mantendrá 54 frecuencias semanales con Air Europa e Iberia.

El regidor ha puntualizado que Ryanair seguirá conectando Vigo con Londres hasta fin de año, con tres vuelos por semana, y los domingos 21 y 28 de diciembre y el 4 de enero. "A partir de ahí, dejará de volar, pero son dos vuelos semanales que quedan prácticamente neutralizados con estos aumentos".

"El aeropuerto de Vigo tiene tirón", ha sentenciado Caballero, que ha destacado que Peinador "no pierde operaciones este invierno con respecto a lo que tenía antes de que Ryanair decidiera abandonar",

Además, ha vuelto a insistir en que la Xunta dedica "cero euros a Vigo y al aeropuerto de Santiago, millones y millones de euros" y exige a la Administración autonómica que pague a la ciudad olívica "lo mismo que paga en Santiago".