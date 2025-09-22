El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar el punto violeta

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y la directora de Peinador, Ana Molés, entre otras autoridades Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

El aeropuerto de Vigo contará desde este martes 23 de septiembre con un punto violeta oficial. Así, se convierte en la tercera terminal de España, tras Almería y Zaragoza, en implantar un espacio desde donde prestar apoyo a posibles víctimas de violencia de género y atender las demandas de información sobre los recursos públicos.

El espacio estará situado en el mostrador de Información de Peinador. Este fue inaugurado este lunes por el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, y la directora del aeropuerto, Ana Molés.

Losada ha valorado la importancia de esta iniciativa y ha felicitado a todo el personal de la terminal viguesa. En concreto, ha agradecido a su directora por tomar la iniciativa y solicitar la colaboración de la Subdelegación.

El subdelegado también ha subrayado que los puntos violetas "son espacios seguros que tienen especial significación en lugares donde se producen grandes acumulaciones de personas y está claro que Peinador es uno de los puntos más concurridos de toda la provincia".

En esta línea, Molés ha explicado que por el aeropuerto pasan más de 1,5 millones de personas cada año. "Podemos no sólo prestar un primer apoyo a la víctima, sino, sobre todo, realizar una importante labor preventiva e informativa", ha añadido Losada.

En el acto también ha participado la jefa de la Unidad de Prevención de la Violencia de Género, María José Rodríguez, que fue también la encargada de la formación al personal a cargo del punto violeta.