El Gobierno notifica 227 pisos turísticos ilegales en Vigo: la mayor cifra de Galicia

Lo repetía este lunes el alcalde de Vigo, Abel Caballero: "Vigo es una potencia turística". Pero ser un destino turístico de referencia tiene sus consecuencias, entre ellas, la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT). Según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la ciudad olívica cuenta con el mayor número de pisos turísticos ilegales de Galicia, un total de 227.

Así se lo ha notificado Vivienda a las plataformas digitales este lunes para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. En total, el ministerio de Isabel Rodríguez ha registrado 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia.

Según explica dicho ministerio, se trata de inmuebles que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

En consecuencia, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos pisos, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. En la provincia de Pontevedra, en total, se han revocado 1.249 solicitudes, más de 300 más que en A Coruña y más de 1.000 que en Lugo y Ourense.

Obligado registrarse en la Ventanilla Única Digital

Según explica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores y con el objetivo de acabar con "el fraude en alquileres turísticos".

Así, para operar como viviendas de uso turístico, estos inmuebles deben registrarse a través de la Ventanilla Única Digital de Vivienda. En Vigo, 1155 pisos han cumplido los criterios para ofertarse en el mercado, mientras que 227 solicitudes han sido revocadas

Este número de registro es obligatorio desde el pasado 1 de julio. Por tanto, tan solo 1155 pisos turísticos se encuentran en una situación legal en Vigo, una cifra que contrasta con las 2175 VUT registradas en el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Cabe recordar que los datos de registro del Ministerio de Vivienda se cruzarán con los de las plataformas digitales para identificar aquellos anuncios que no tienen el código obligatorio y, por tanto, se ofertan de manera ilegal.

"Una medida valiente y pionera en Europa"

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha definido la iniciativa de la cartera de Vivienda como "valiente y pionera", así como "necesaria". "No me cabe más que estar orgulloso", ha señalado.

Además, ha criticado el "pasotismo" de la Xunta al respecto. "Mientras que la Xunta hacía la vista gorda", apunta Losada, esta medida "contribuirá a reforzar el alquiler residencial y a contener los precios".