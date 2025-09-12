El Aeropuerto de Vigo cierra agosto con 111.600 pasajeros, un 4,4% menos que hace un año

Diez días más tarde de que Ryanair haya cancelado todos sus vuelos a Vigo para 2026, el aeropuerto de Peinador vuelve a registrar un número de pasajeros inferior a hace un año.

En concreto, por la terminal viguesa han pasado un total de 111.611 pasajeros en agosto, lo que supone una caída del 4,4% con respecto al mismo periodo de 2024. Del total de viajeros, 106.592 viajaron en vuelos nacionales y 4.954 en internacionales.

Ahora bien, en los ocho primeros meses del año, Peinador ha registrado un total de 738.110 pasajeros, un 7,8% más que en el mismo periodo de 2024.

Asimismo, durante el pasado agosto, 1.230 vuelos operaron en la pista viguesa, lo que supone un incremento del 1,1% con respecto a hace un año. Un total de 943 vuelos corresponden a viajes comerciales —862 a destinos nacionales y 81 a internacionales—.

AENA también ha informado que el aeropuerto de Vigo ha movido en agosto 26,6 toneladas de mercancía.