El Puerto de Vigo presume de su año récord en Hamburgo: se prevén 300.000 pasajeros en todo 2025

El jefe de la División de Gestión Comercial del Puerto de Vigo, David Castro, en Hamburgo Puerto de Vigo

Una delegación del Puerto de Vigo, encabezada por su jefe de División de Gestión Comercial, David Castro, se ha desplazado hasta Hamburgo (Alemania) para participar en la Seatrade Cruise Europe. La Autoridad Portuaria promociona allí el potencial de la ciudad entre los principales operadores de cruceros del mundo.

El Puerto de Vigo registrará este 2025 su año récord, en cuanto a transporte de cruceros. Hasta septiembre, han parado en la ciudad 72 barcos y más de 186.000 pasajeros, lo que supone un crecimiento de más de un 40% con respecto a 2024.

Además, se espera que la tendencia se mantenga hasta final de año, cuando se prevé alcanzar las 125 escalas y superar los 300.000 pasajeros. "Cifras inéditas en Vigo hasta la fecha", ha indicado el Puerto.

Durante este ejercicio, además, se ha invertido en infraestructuras clave para la recepción de cruceristas. El objetivo del Puerto de Vigo es recibir buques de gran tamaño en "condiciones óptimas de seguridad y operatividad".

Con su participación en la Seatrade Cruise Europe Hamburgo, la institución portuaria tratará de consolidar este crecimiento, presentándose como un puerto seguro y protegido, con infraestructuras modernas. "A ello se suma una amplia oferta de destino, que cubre las demandas de todos los perfiles de pasajero", han explicado.

La Autoridad Portuaria aprovechará la feria para poner en valor dos de sus proyectos estrella: el Sendero Azul y el "ambicioso proyecto" Sunset Docks - Peiraos do Solpor. Toda esta información se está transmitiendo a las principales navieras en los múltiples encuentros que se están manteniendo en Alemania.