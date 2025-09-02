Verano de récord en las Rías Baixas: Sanxenxo y Vigo, a la cabeza del turismo

Este verano ha sido, de nuevo, un éxito para el turismo en Galicia. Si en el primer semestre del año, se batía el récord de viajeros con casi tres millones, un 4,5% más que el año pasado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos de estos dos últimos meses apuntan a un nuevo récord.

Este mes de agosto, la ocupación en los establecimientos de alojamiento turístico gallegos ha alcanzado el 75,7%, según los datos registrados por el Sistema de Monitorización e Análise de Datos de Aloxamento (Simada), del Clúster de Turismo de Galicia.

Además, a lo largo del mes se superó el porcentaje del 80% en diferentes jornadas con picos de más del 86%, con una estancia media de cinco días.

Julio en la provincia de Pontevedra

En el caso concreto de la provincia de Pontevedra, durante los 6 primeros meses del año se recibieron más de 703.000 visitantes, un 4,7% más que en el mismo periodo de 2024, con un incremento del 13% en el turismo extranjero, según la Diputación de Pontevedra.

Los números de este verano en las Rías Baixas refrendan estos precedentes. El Gobierno provincial desveló que el destino turístico registró un aumento del 6% en visitantes el pasado mes de julio, según datos del INE, y la provincia concentró el 37,45% del turismo de toda Galicia. Un mes especialmente brillante en la zona, con una estancia media de 2,47 días, superior a la media gallega.

Además, afirmó el presidente provincial, Luis López, la ocupación hotelera se situó en el 60,48%, un 1% más que en 2024. Destacan Sanxenxo (70,01%), O Grove 65,72%) y Pontevedra (62,87%) a la cabeza.

Pero si atendemos a los datos que aportó a principios de agosto el alcalde de Vigo, Abel Caballero, la ciudad olívica lideraría este ranking, con un 86% de ocupación en julio. "El mejor dato que nunca hubo en la ciudad", proclamó Caballero.

Esto supone un crecimiento de 12,73 puntos con respecto al mismo mes de 2023 y supera en 3,81 puntos la de 2019, año antes de la pandemia y anterior récord, con una ocupación del 82%. La estancia media fue de 2,23 días.

Agosto

En el caso del mes de agosto, en las Rías Baixas dos localidades han trasladado los mejores datos, Sanxenxo y Vigo.

En la localidad de O Salnés, el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS) ha situado la ocupación media en el 88,4%, afirmándose como líder en el turismo con destino de playa del norte de España, aunque sufre un ligero descenso con respecto al año pasado.

Según han desglosado desde el CETS, la ocupación se mantuvo por encima del 90% durante todo el mes en los hoteles de cuatro estrellas (91,88%); en el caso de los de tres estrellas, el índice de ocupación fue del 88,71%; los de dos estrellas, en un 87,90; los de una estrella y pensiones, un 84,23%; los apartamentos turísticos, un 88,20%; y los campings, un 88,40%.

Las mejores cifras se han alcanzado en el ecuador del mes, con una ocupación prácticamente completa. La cifra global, según señalan, se ha visto lastrada por la primera y la última semana, según los profesionales de los alojamientos por la coincidencia en fin de semana de arranque y despedida del mes.

Vigo, de nuevo de récord

Donde se ha vuelto a superar los números del año pasado ha sido en Vigo. Según informaba ayer el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, la media de ocupación hotelera fue del 90% durante el mes de agosto.

Igual que en Sanxenxo, las semanas centrales, impulsadas por el puente, alcanzaron el 97%. Además, la celebración de O Marisquiño dejó también unos datos brillantes durante la celebración del evento, del 7 al 10 de agosto, con los hoteles colgando el cartel de un "lleno total" con el 98% ocupado.

"Es un nivel superlativo", presumía Caballero, que también ha puesto en valor la ocupación de un 80% de los hoteles durante el último fin de semana del mes, con una climatología que no acompañaba.

Estas cifras, añadió, son brillantes sin contar las viviendas turísticas, y suponen un nuevo récord para el turismo de la ciudad olívica.