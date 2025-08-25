Reclaman en Vigo una moratoria de licencias de viviendas de uso turístico

La Plataforma Fronte á Masificación Turística Vigo e O Morrazo ha enviado una carta al Concello de Vigo para reclamar una "respuesta urgente" ante el aumento "exponencial" de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la ciudad.

La organización, compuesta por cerca de 20 grupos y sindicatos, valora positivamente la intención municipal de establecer una ordenanza que regule las VUT, "siempre que esta vaya en la dirección de limitar y regular la expansión" de estos alojamientos.

Entre las medidas que plantea el Concello, esta plataforma considera que la intención de limitar por zonas las VUT "tendrá un efecto contagio en otros barrios, como ya está pasando en Coia y Teis", en palabras de su portavoz, Juan Medela.

Así, instan al Concello a "ordenar una moratoria de licencias en todo el Concello para este tipo de actividad ultraespeculativa que está generando un vacío social en nuestros barrios y parroquias". Medela sentencia que esta medida se debe extender "hasta que se resuelva el problema de acceso a una vivienda digna, estable y asumible".