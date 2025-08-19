Los hoteles de Vigo sufren cancelaciones por los incendios: "Lo mejor que nos puede pasar es que llueva"

Los hoteles de Vigo preveían un agosto de récord para este año. O Marisquiño y el puente de agosto incrementan cada año las reservas, pero la ola de incendios forestales que asola la provincia de Ourense puede truncar los planes de los hoteleros vigueses.

La suspensión del transporte ferroviario y el corte de la A-52 y de la N-525 ha impedido que muchos turistas pudiesen disfrutar de sus vacaciones en la comarca de Vigo. Aún así, según el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Daniele Provezza, sostiene que ha sido "algo calmado".

De hecho, los mismos problemas de transporte son los que han mantenido el nivel de ocupación. Provezza explica que muchos viajeros decidieron ampliar su estancia en la ciudad debido a la imposibilidad de retornar a sus casas.

Como contaba Treintayseis el pasado 13 de agosto -cuando los hoteles empezaron a recibir las cancelaciones, según Ahosvi-, la incertidumbre era la protagonista en la estación de Vigo-Urzáiz durante la semana pasada. "No hay opciones", repetían a la espera de soluciones frente a las taquillas de Renfe.

"De momento, lo primero que he hecho ha sido llamar al hotel del que acabo de marchar para ver si tienen un hueco para esta noche", explica una mujer a este medio de comunicación.

"Lo mejor que nos puede pasar es que llueva"

Provezza asegura que el puente no ha sido malo, ya que muchos clientes que estaban por la zona ampliaron su estancia, pero el impacto se nota de cara "al futuro".

"El cliente está viendo a ver qué pasa", explica el director del Hotel Attica21 de Samil, que afirma que están sufriendo más cancelaciones de cara a lo que queda de agosto, especialmente para la última semana.

"En otras ocasiones no diría, pero lo mejor que nos puede pasar aunque vaya en contra de nuestro negocio es que llueva", se lamenta el presidente de Ahosvi.

Cancelar sin gastos y en las mejores condiciones

Ante estas circunstancias, los hoteleros de Vigo muestran sensibilidad hacia sus clientes. Provezza asegura que están intentando facilitar a los clientes cambiar las fechas de la reserva o cancelar, "en ocasiones", sin gastos.

"Hay que intentar colaborar de la mejor manera posible para todos", añade a Treintayseis el hotelero, que aún no cuenta con cifras del impacto de los incendios forestales que asolan Ourense en los hoteles de Vigo.