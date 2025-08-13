Vigo se consolida como destino turístico en agosto: los hoteles rozan el lleno durante el puente

Agosto es el mes del turismo en Vigo durante el verano. O Marisquiño y el puente de agosto, que este 2025 coincide en fin de semana, han incrementado las reservas de los hoteles, que rozan el lleno durante la primera quincena del mes.

Así lo demuestran las previsiones de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), que calculan una ocupación entre el 85% y el 90% entre el 15 y el 17 de agosto. Estas cifras son similares a las registradas durante O Marisquiño, cuando se ocuparon el 98% de las plazas según el alcalde Abel Caballero.

"Las tres primeras semanas de agosto son, dependiendo de cómo coincida el puente, las más fuertes del verano. La última ya baja", explica a Treintayseis el presidente de Ahosvi, Daniele Provezza.

El también director del Hotel Attica añade que estos niveles de ocupación dependen del tipo de establecimiento. Muchos lo mantienen durante toda la semana, mientras que otros sólo alcanzan estos niveles durante el fin de semana.

Provezza considera que los hoteles urbanos cuentan con cierta desventaja en comparación con los del litoral, que tienen mayor conectividad y una cantidad de servicios que favorecen una estancia media mayor de los viajeros.

Según la gerente de la Federación de Turismo en Pontevedra (Feprotur), Beatriz Carballido, la situación es similar en todo el área de Vigo, con niveles de ocupación semejantes en villas como Cangas o Baiona y la ciudad olívica.

La estancia media se mantiene

La estancia media en Vigo es semejante a la del año anterior. Según Provezza, se situarán en las dos noches de media, un dato lejano a lo que registrarán otras localidades de la provincia como Sanxenxo, donde los viajeros pasan cuatros noches de media.

"Esa zona de Sanxenxo siempre fue de estancias más largas, pero las han visto reducir de 15 días a siete, ocho o incluso cuatro días", explica Carballido, que cree que el número de noches en Vigo y comarca ha aumentado ligeramente en lo que va de agosto.

Según explica la representante de Feprotur, los viajeros realizan cada vez más actividades y visitas, por lo que se mueven más entre destinos. "Hay un cambio de hábitos", explica, siempre puntualizando que depende del tipo de establecimientos.

Más caro cuánto más se acercan las fechas

Ni Feprotur ni Ahosvi se aventuran a señalar si ha habido un incremento de precios respecto a años anteriores. Ahora bien, recuerdan que las reservas con mayor anterioridad siempre son más baratas que las de última hora.

En concreto, Provezza calcula que sus clientes se pueden ahorrar hasta un 20% en caso de reservar con dos meses de antelación. "Son tarifas variables en función de la demanda", añade el presidente de Ahosvi para explicar por qué una habitación puede costar más de cara a fechas tan señaladas como el puente de agosto u O Marisquiño.