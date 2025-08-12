Los hoteles de Sanxenxo (Pontevedra) rozan el lleno: "Para el puente de agosto estamos a tope"

Las Rías Baixas están de moda. Las altas temperaturas del sur de España están empujando al norte al turista nacional que buscan esconderse del calor —no con mucho éxito— en Galicia y este puente de agosto no iba a ser menos.

Los hoteles del municipio pontevedrés de Sanxenxo son buen ejemplo de ello. Este puente del 15 de agosto están a punto de colgar el cartel de "lleno".

"Puede haber alguna cosilla por ahí de alguien al que le quede un hueco, pero es difícil conseguir plaza en Sanxenxo para este puente. Estamos a tope", explica a Treintayseis el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez.

Junto al puente del 25 de julio, Día de Galicia, el 15 de agosto es la fecha más fuerte del verano en la localidad. "Es siempre prácticamente el 100%, porque es imposible tenerlo todo ocupado", aclara Martínez.

Desde pensiones hasta hoteles de una o cuatro estrellas, incluso camping y apartamentos turísticos, tienen las reservas casi completas para este fin de semana. Estas cifras prevén un muy buen agosto para los hoteleros de Sanxenxo, que ya mejoraron en julio las cifras de ocupación de hace un año.

De hecho, Martínez apunta que este lunes "también está todo ocupado" y "no hay mucha diferencia" con respecto al fin de semana. Por eso, considera que el aumento del número de personas de cara al fin de semana se deberá a las viviendas de uso turístico gestionadas por particulares.

Estancia media a la baja

Desde CETS, calculan una estancia media entre las cuatro y las cinco noches. "La gente que viene en el puente no solamente coge el puente, muchos también han cogido unos días antes o después", explica el hotelero contactado por Treintayseis.

"Ha bajado la estancia media, es una realidad", añade Martínez, que recuerda que "hace años" las pernoctas medias eran de una semana. El presidente de CETS achaca esta nueva situación al estado de forma de la economía española.

Martínez cree que "la gente no renuncia a unos días de vacaciones", pero "la situación es la que es con la inflación y los costes". Entonces, los turistas que acuden a Sanxenxo se adaptan a las nuevas condiciones reduciendo el número de días en Galicia.

Aun así, las reservas de una noche no se permiten con antelación, ya que generan "una barrera" en medio del puente que muchas veces es difícil de solventar con otros clientes.

Incremento de precios

La rotación de viajeros aumenta, así como el precio por habitación. Una noche Sanxenxo para el puente de agosto puede costar entre los 70 y los 350 euros, dependiendo del tipo de alojamiento.

Respecto a hace un año, CETS calcula un encarecimiento entre el 6 y el 9%. Una subida que se explica por las mismas razones por las que las personas se van menos días de vacaciones: inflación, costes y situación económica.