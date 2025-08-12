El aeropuerto de Vigo continúa perdiendo tráfico: cierra el mes de julio con 104.160 pasajeros

El Aeropuerto de Vigo continúa perdiendo tráfico. La terminal viguesa cerró el pasado mes de julio con un total de 104.160 pasajeros, un 6,5% menos que en el mismo periodo de 2024.

Del total de pasajeros de vuelos comerciales, 99.181 usaron vuelos nacionales y 4.869 vuelos internacionales.

Además, durante el pasado julio, 1.149 vuelos operaron en la pista viguesa, un 3,7% más que en julio del año pasado, de los cuales 867 fueron vuelos comerciales (789 a destinos nacionales y 78 a destinos internacionales). Asimismo, la terminal de carga del Aeropuerto de Vigo movió en julio 20,5 toneladas de mercancías.

En los siete primeros meses del año, el Aeropuerto de Vigo ha registrado un total de 626.499 pasajeros, un 10,3% más que en el mismo periodo de 2024.