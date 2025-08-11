Los hoteles de Vigo cuelgan el cartel de "lleno" gracias a O Marisquiño

Prueba de Skate en O Marisquiño. O Marisquiño

O Marisquiño y la temporada estival han dejado unos datos turísticos “excepcionales” en Vigo durante el pasado fin de semana.

"Un Marisquiño fuera de serie, con más afluencia que nunca, que se refleja en los datos de ocupación turística de la ciudad”, celebró el alcalde, Abel Caballero.

Según apuntó, los hoteles alcanzaron una ocupación del 98%, prácticamente un "lleno total". "Esto es la satisfacción de la ciudad, porque significa empleo, recursos e ingresos para muchísimas personas", añadió.