Los hosteleros de Vigo, contra el nuevo registro de viajeros: "Es el Gran Hermano total"

Este lunes ha entrado en vigor el Real Decreto 933/2021, que pone en marcha el conocido como "registro de viajeros". Es decir, que los negocios que se dedican al hospedaje y al alquiler de vehículos, están obligados a recabar cerca de cuarenta datos del cliente, más de los que ya se registraban hasta ahora, y que desde el Gobierno se ha justificado con la defensa de la seguridad nacional.

Este Real Decreto fue aprobado en 2021 y lleva activo desde 2022, pero no ha sido de carácter obligatorio hasta ayer, tras retrasarse dos meses su puesta en marcha por las presiones del sector, entre el que esta nueva medida ha generado protestas y malestar; especialmente, se ha mostrado muy crítico con la enorme cantidad de datos requeridos y la necesidad de registrarlos y enviarlos de forma manual, al no tratarse de datos oficiales, lo que implica una "carga administrativa desproporcionada".

Desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Pontevedra, Feprotur, señalan que muchos de los nuevos datos que se recaban a través de este registro son "sensibles" por lo que puede llegar a ser "anticonsitucional" y atentar contra "la protección de datos y la libertad de las personas".

"Son datos que se vuelcan al Ministerio del Interior, que tiene acceso sin autorización judicial", explica César Sánchez-Ballesteros, presidente de la asociación de hosteleros, a Treintayseis, que hace hincapié en que se trata de una serie de datos que, de otra forma, sólo se puede tener acceso a ellos por la petición de un juez a la hora de investigar un delito.

"Nos hacen responsables de estos datos"

"Nos hacen responsables de todos esos datos sensibles; por ejemplo, en el caso de la forma de pago, que no es algo banal. Estamos obligados a solicitar la tarjeta de crédito con la que se ha hecho el pago y verificar los datos, por delante y por detrás", añade. "El CCV no lo apuntamos, pero sí que lo vamos a ver", incide. En caso de que el pago se haya hecho por transferencia, tendrán que apuntar los 20 dígitos de la cuenta corriente desde la que se realizó.

Así, convivirán almacenados en un mismo lugar datos personales como el DNI, el correo electrónico, el número de teléfono y los datos de la tarjeta de crédito. "Esto nos obliga a reforzar mucho la seguridad de nuestras bases de datos, pero es muy peligroso por la amenaza de los hackers", refrenda Ballesteros.

"No se ha consultado la normativa con el sector", lamenta el presidente de los hosteleros, que pone el foco, más allá de las grandes cadenas hoteleras, en aquellas pensiones o albergues y el "coste" que supone para los negocios más pequeños adaptar sus sistemas informáticos para que puedan enviar esa información al Ministerio.

Perjudicadas también se ven las agencias de viajes, que serán las responsables de recabar esos datos ya que la obligación es desde la reserva de la plaza, no sólo en la llegada del cliente al lugar de hospedaje. "Nosotros tenemos que incorporar más campos, pero ya hacíamos un registro de los datos; las agencias no lo han hecho nunca, no tienen la capacidad", explica, aunque considera que éstas se quedarán fuera de la normativa, según las opiniones de los juristas, ya que no aparecen directamente nombradas.

Sólo en España

Este registro es, además, "algo que sólo ocurre en España". "Ningún país europeo lo tiene, incluso en muchos no se pide el DNI", añade, lo que sitúa a España a la cola de los países que respeta los derechos de los viajeros.

Ballesteros pone varios ejemplos de situaciones que se pueden dar a la hora de registrar al viajero. Por ejemplo, que el pago haya sido hecho por otra persona, un familiar, lo que obligaría a apuntar los datos del cliente pero también de la persona que ha realizado el pago. Especialmente llamativo es en el caso de las grandes empresas, ya que el trabajador tendrá que aportar la tarjeta de crédito o la cuenta desde la que se ha realizado el pago, cuando "el trabajador no tiene por qué conocer ese dato".

En el caso de los alquileres de vehículos, se han retirado algunas preguntas como el motivo del viaje, pero Ballesteros destaca que en el registro se deberá de incorporar los datos del GPS para conocer los movimientos que ha realizado. "Esto es ya el Gran Hermano total", afirma.

Una norma de obligado cumplimiento para la que considera que no están preparados, ya que no es tan sencillo sacar la información del GPS de cada coche, y más en el caso de grandes empresas que tengan una flota de miles de vehículos.

Sanciones y muchas dudas

Desde el sector, no sólo son críticas lo que se han generado con este Real Decreto, sino también "muchas dudas". Por ejemplo, en caso de que el cliente no quiera mostrar su tarjeta de crédito o dar su número de teléfono para el registro, aunque ya lo haya dado en el momento de la reserva. "¿En ese caso, qué pasa? ¿Le niego el acceso al establecimiento?", se pregunta Ballesteros, que señala que este supuesto no está recogido en la legislación.

Más dudas surgen en el caso de los menores. Según el Real Decreto, deberán de estar acompañados en la habitación por un adulto; en el limbo quedan, por ejemplo, los viajes de fin de curso, en los que los menores se alojan en grupos, pero los profesores o monitores lo hacen en otras habitaciones.

Cualquier error en el registro, además, será computada al recinto hostelero, unas sanciones que van desde los 100 hasta los 30.000 euros, según la gravedad. Si en el caso del número del DNI ya está automatizado su registro, aquellos que dependen de una labor manual, quedan expuestos al posible fallo humano a la hora de apuntarlo, además de no existir la posibilidad de verificar que un número de teléfono sea real o no.

En el primer día, Ballesteros revela que el sistema se ha colapsado y ha estado paralizado con la subida de los múltiples datos que se han lanzado al Ministerio. Además, añade, el 98% de las empresas hoteleras estarán incumpliendo la normativa por las dificultades que se han generado; en el caso de las agencias de viajes, "el 100%", porque no tienen ni tiempo ni dinero ni capacidad para adaptarse a lo que se pide".

¿Y el cliente? Además de los problemas enumerados para el sector, hay un temor debido a la desinformación del turista al que, a partir de ahora, se le soliciten tantos datos, muchos de ellos "sensibles". Algo que puede generar tensiones y colas en las recepciones de los hoteles, además de lastrar la velocidad para dar de alta y de baja a los viajeros que entran y salen.

"Vamos a esperar a ver qué pasa", sostiene Ballesteros, ya que varias asociaciones demandarán al estado a nivel europeo con el objetivo de obtener la cautelarísima para que se paralice la normativa, siempre en base a la defensa de los derechos de las personas y la confidencialidad de varios datos que se exigen.

Datos exigidos

Según el Real Decreto 933/2021, están obligados a recoger estos datos hoteles, hostales, pensiones, casas de huéspedes, establecimientos de turismo rural o análogos, campings y zonas de estacionamiento de autocaravanas, además de empresas de alquiler de vehículos sin conductor y agencias de viajes.

Las primeras, aquellas empresas dedicadas a las actividades de hospedaje, tendrán que comunicar y registrar los siguientes datos a la plataforma Ses.Hospedajes:

Datos de la empresa arrendadora: Nombre o razón social del titular, CIF o NIF, municipio, provincia, teléfono fijo y/o móvil, dirección de correo electrónico, web de la empresa y url para identificar el anuncio.

Nombre o razón social del titular, CIF o NIF, municipio, provincia, teléfono fijo y/o móvil, dirección de correo electrónico, web de la empresa y url para identificar el anuncio. Datos del establecimiento: Tipo de establecimiento, denominación, dirección completa, código postal, localidad y provincia.

Tipo de establecimiento, denominación, dirección completa, código postal, localidad y provincia. Datos de los viajeros: Nombre completo, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad)

Nombre completo, sexo, número de documento de identidad, tipo de documento (DNI, pasaporte, TIE), nacionalidad, fecha de nacimiento, lugar de residencia habitual (dirección completa, localidad y país), teléfono fijo y móvil, correo electrónico, número de viajeros y relación de parentesco entre los viajeros (en el caso de que alguno sea menor de edad) Datos de la transacción: Contrato (número de referencia, fecha y firmas), datos de ejecución del contrato (fecha de y hora de entrada y fecha y hora de salida) y datos del pago (tipo, identificación del medio de pago como tipo de tarjeta y número, titular del medio de pago, fecha de caducidad de la tarjeta y fecha de pago).

En el caso de los alojamientos "no profesionales", varían algunos datos, incluyendo nombre completo, sexo y DNI del titular del inmueble, así como número de habitaciones o conexión a internet del establecimiento. Para las empresas dedicadas al alquiler de vehículos, a los mismos datos de los hospedajes se añade la información correspondiente del conductor principal y del segundo conductor (si procede).