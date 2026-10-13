Una tecnología viguesa para detectar 'deepfakes' gana un premio internacional de ciberseguridad

Veraquo, la plataforma de detección multimodal desarrollada por Gradiant ha sido seleccionada como ganadora de los CyberSecurity Breakthrough Awards 2026 en la categoría "Deepfake Detection Solution of the Year" gracias a la utilización de tecnologías de inteligencia artificial para analizar múltiples capas de riesgo y detectar indicios de manipulación o generación sintética.

En concreto, su aproximación multimodal permite trabajar con diferentes tipos de contenido y abordar escenarios relacionados con el fraude digital, la suplantación de identidad, la desinformación o la protección de evidencias digitales.

La solución puede analizar imágenes, vídeos y audios, incluyendo contenidos generados artificialmente y voces clonadas, y dispone de capacidades orientadas al análisis y trazabilidad de contenidos digitales. La plataforma resulta de utilidad para empresas y organizaciones, ya que contribuye a prevenir fraudes, suplantaciones de identidad, falsificación documental y otros usos maliciosos de la inteligencia artificial.

"Este reconocimiento llega en un momento en el que la expansión de la IA generativa está transformando la naturaleza del fraude digital. La creación de contenidos sintéticos es cada vez más accesible y sofisticada, al tiempo que se reduce la capacidad de distinguir a simple vista entre contenido auténtico y contenido manipulado" señala el director de Seguridad y Privacidad en Gradiant. Juan González.