Cómo aplicar la IA a tu empresa: este curso gratuito de Galicia te enseña en dos meses

En apenas dos meses, mandos intermedios, directivos de pymes y autónomos aprenden las herramientas necesarias para beneficiarse del uso de la Inteligencia Artificial de la mano de Lidera Knowledge

La Inteligencia Artificial es el futuro. El mundo está en constante transformación y adaptarse a la última y más relevante revolución tecnológica es fundamental para optimizar procesos e incrementar la productividad de cualquier empresa en la actualidad.

Ante este imparable avance tecnológico, la formación de Lidera Knowledge y Asime Generación Digital Pymes. Especialización en transformación digital con IA es una oportunidad única para aquellos empresarios autónomos, mandos intermedios y líderes de pymes de Galicia con interés en impulsar su negocio.

Y es que muchas pymes gallegas no están preparadas para aprovechar su potencial. Este programa te brinda las herramientas y las técnicas clave para aplicar estos avances y hacer tu empresa más productiva y eficiente. La adopción de la IA y las nuevas tecnologías es un motor clave de la transformación empresarial de los próximos años.

Esta iniciativa está liderada por la Secretaría de Estado de Digitalización y de la Función Pública, en colaboración con la Fundación EOI F.S.P. El objetivo es mejorar la productividad de las pymes y sus posibilidades de crecimiento e internacionalización.

Se trata de un programa completamente gratuito gracias a la financiación de los fondos NextGenerationEU. Forma parte del Plan Nacional de Capacidades Digitales, enmarcado dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España.

Una formación gratis y práctica

La formación incluye 136 horas de formación, con 10 horas extra de mentorización y un curso MOOC "Generación Digital". El objetivo: dominar las tecnologías más disruptivas y liderar la transformación digital de tu empresa con Inteligencia Artificial.

Desde el primer momento, la docencia tiene un enfoque 100% práctico. Así, desde el minuto cero del curso, podrás aplicar tus nuevos conocimientos en las principales herramientas de Inteligencia Artificial: ChatGPT, Gemini, Copilot, Make, PowerAutomate, NotebookLM, etc.

La finalidad del programa formativo no es sólo conocer la aplicación de estas herramientas, sino las ventajas que su uso supone en cuanto a la mejora de la productividad y eficiencia de la empresa. Así, se profundizará en el uso de la IA desde diferentes temáticas:

La empresa en la economía digital. En este primer módulo, se aprende el potencial transformador de la IA en el mundo empresarial con la integración de soluciones tecnológicas y modelos de negocio basados en la Inteligencia Artificial.

En este primer módulo, se aprende el potencial transformador de la IA en el mundo empresarial con la integración de soluciones tecnológicas y modelos de negocio basados en la Inteligencia Artificial. Transformando la experiencia con el cliente. Conocerás cómo evaluar el comportamiento del nuevo cliente digital.

Conocerás cómo evaluar el comportamiento del nuevo cliente digital. Habilitando tecnológicamente la transformación. Explorarás las herramientas, infraestructuras y habilitadores tecnológicos que impulsan la integración de soluciones IA en la empresa.

Explorarás las herramientas, infraestructuras y habilitadores tecnológicos que impulsan la integración de soluciones IA en la empresa. Gestionando el cambio. Aprenderás cómo abordar la transformación cultural y aplicación de metodologías para una transformación digital exitosa en la empresa.

Aprenderás cómo abordar la transformación cultural y aplicación de metodologías para una transformación digital exitosa en la empresa. Casos de uso sectoriales. Aprenderás de experiencias reales en transformación digital.

Un programa que se adapta 100% al alumnado

"Cuando vi lo completo que era el temario del curso, decidí meterme", asegura una de las alumnas que han cursado Generación Digital Pymes. Especialización en transformación digital con IA, Amalia Saavedra, quien es socia de una consultoría para pymes.

Amalia temía que los módulos de la formación elaborada por Possible Inc fuese "muy tecnológica", pero asegura que no le "costó excesivamente" adaptarse a ellos. "Los profesores se adaptan al nivel y al ritmo de cada uno", afirma la consultora, quien ha agradecido que la información se pueda "aplicar de forma rápida".

Lidera Knowledge colabora con Possible Inc en la dirección académica y del profesorado de esta formación. Se trata de una empresa tecnológica especializada en transformación digital, con más de 10 años de experiencia. Su objetivo es orientar a sus clientes hacia la industria 4.0.

Los docentes son seleccionados por Possible Inc, profesionales de referencia en el sector tanto en A Coruña como en Vigo. Entre ellos, destacan Gabriel Lagóstena, responsable de desarrollo de negocio en Enxenio, o Iria Álvarez, especialista en estrategia digital y marketing y CEO de Almamark.

Mentorización individual y confidencial

La formación también incluye 10 horas de mentorización individual. Esta es una de las claves del curso: directivos de pymes y autónomos contarán con un plan de transformación digital hecho a medida para sus negocios.

"Es como si fueran 10 horas de una consultoría con una empresa", asegura la jefa del proyecto de Lidera Knowledge, Andrea Iglesias, que explica que el poder de las mentorías, que se realizan de forma individual y son confidenciales, es impulsar las "áreas bajas" de la empresa, analizando qué y cómo se puede mejorar usando automatizaciones o identificando el desarrollo que habría que realizar.

Aprender todo sobre la IA en dos meses

Las clases son en modalidad de streaming, es decir, se pueden seguir en directo desde casa, desde la oficina o incluso de viaje. Cuatro clases serán en formato presencial, eventos que te permitirán conectar con otros directivos y establecer relaciones con otras empresas.

Este jueves empieza la 13ª edición del curso en la sede de Asime, en Vigo, y este viernes, la 14ª edición de la formación en A Coruña, en el Nordés Club Empresarial. Las siguientes ediciones comenzarán en febrero y serán cursos intensivos: mismas horas de formación, pero en dos meses.

En este caso, las clases serán de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 horas —excepto los viernes, que se imparten de 16:00 a 19:00 horas—. Cabe destacar, además, que los alumnos cuentan con todas las clases disponibles para ver en cualquier momento.

Por otro lado, se podrá faltar al 25% de las horas totales de la formación (36,5 horas) y, adicionalmente, se pueden recuperar 20 horas en formato asíncrono. Así, el curso de Lidera Knowledge destaca por su flexibilidad, permitiendo al alumno ausentarse a 56,5 horas del total.

Gracias a las facilidades de Lidera Knowledge, te convertirás en un Gestor Digital. Es decir, en el líder empresarial especializado en la transformación digital de pymes; una persona capacidad para liderar los procesos de digitalización, capaz de crear soluciones innovadoras que impulsen el futuro de los negocios.

¿Quién puede participar y cómo apuntarse?

La formación está dirigida a empresarios que desempeñen alguna función de gestión de equipos o proyectos en pymes. Es decir, empresas que tengan entre uno o 249 trabajadores, o bien sean autónomos.

Cada compañía podrá inscribir a un máximo de dos gestores, aunque la solicitud de acceso la puede hacer el directivo de forma personal. Las personas interesadas no tienen que tener una responsabilidad total sobre la pyme, sino que pueden ser directivos encargados de un área o departamento de la pyme.

La inscripción se realiza a través de este enlace. Entonces, desde Lidera Knowledge se pondrán en contacto directamente contigo para informarte del proceso de matriculación, así como de la documentación a aportar. Tan sólo te llevará entre 15 y 20 minutos.