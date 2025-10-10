Rei Zentolo y Mexas, ganadores de los I Premios del eCommerce Gallego

Este viernes se han entregado los primeros Premios del eCommerce Gallego, promovidos por el Clúster del eCommerce de Galicia y Marketing4eCommerce, y que se han celebrado en el marco de los eCommerce Days 2025, en Pontevedra.

Estos galardones nacen con el objetivo de reconocer el talento y la innovación de las tiendas online gallegas en dos categorías: Mejor eCommerce Gallego, para proyectos con una facturación superior a 500.000 euros en 2024, y Mejor eCommerce Emergente, para los que no superaron esa cifra.

El Premio al Mejor eCommerce Emergente fue para Rei Zentolo, mientras que Mexas se alzó con el Premio al Mejor eCommerce Gallego.

Los ganadores fueron elegidos por el propio público asistente a los eCommerce Days mediante votación abierta a través de la app oficial del evento.

"Es la primera vez que se reconoce públicamente a los proyectos gallegos que mejor lo están haciendo en digital", ha destacado Rubén Bastón, director de Marketing4eCommerce. "Es un paso más en nuestra apuesta por convertir los eCommerce Days de Pontevedra en el encuentro de referencia para todo el sector digital del noroeste peninsular".

Por su parte, el presidente del Clúster del eCommerce Gallego, Xosé Luís Reza, ha subrayado "la completa agenda de contenidos de estos dos días, con la participación de marcas tan destacadas como Civitatis, Real Club Celta, Rei Zentolo, PcComponentes... e incluso creadores de contenido de referencia como Xurxo Carreño".