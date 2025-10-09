"Hito histórico" en Galicia: inaugura la línea de comunicación cuántica más larga de España

Galicia ha alcanzado un "hito histórico" en ciberseguridad con la puesta en marcha de la línea de comunicación cuántica más extensa de España y una de las mayores de Europa.

La nueva infraestructura conecta Vigo y Santiago de Compostela a lo largo de 120 kilómetros, enlazando el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) con el Vigo Quantum Communication Center (VQCC). El acto inaugural ha contado con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa.

Durante la presentación, se ha realizado el primer envío oficial de un mensaje a través de este enlace terrestre de distribución cuántica de claves, un avance que, según Rodríguez, supone un paso decisivo hacia la "ciberseguridad del futuro".

La tecnología permitirá establecer comunicaciones ultraseguras inicialmente entre ambas ciudades, con previsión de ampliarse a otras zonas de la red gallega de investigación y, posteriormente, a la infraestructura europea EuroQCI, que conectará a toda la Unión Europea.

Las aplicaciones prácticas de esta tecnología son amplias y estratégicas: desde la protección de infraestructuras críticas, como redes eléctricas o sistemas de tráfico aéreo, hasta la seguridad de transacciones bancarias, datos sanitarios o comunicaciones gubernamentales y empresariales.

Según los expertos, la criptografía cuántica garantizará la confidencialidad incluso ante los avances de los futuros ordenadores cuánticos, que podrían poner en riesgo los métodos de encriptación tradicionales.

El proyecto, desarrollado por investigadores del Cesga con el apoyo del VQCC, ha contado con una inversión superior a los 850.000 euros, financiada a través de fondos europeos, Red.es y la Xunta de Galicia. Además, el despliegue de la línea de fibra óptica fue posible gracias a un convenio de cuatro millones de euros entre Red.es y el Cesga.

El primer mensaje enviado a través de esta conexión quedará archivado en el Arquivo de Galicia como testimonio de un avance que, según Rodríguez, "marca un antes y un después en la protección de las comunicaciones".