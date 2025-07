El pequeño pueblo de Galicia cuyo alcalde se encuentra entre los líderes innovadores de Iberoamérica

Con poco más de 500 habitantes, el pueblo ourensano de San Xoán de Río se ha convertido en un referente en innovación. Desde el rural gallego, su evolución ha llegado hasta las más altas instancias de Europa e, incluso, del mundo.

Detrás de este desarrollo tecnológico enfocado a mejorar la vida de los vecinos y luchar contra la despoblación está su alcalde, Xosé Miguel Pérez Blecua, que en 2019 encabezó la candidatura de la Agrupación de Electores de San Xoán de Río (RIO) y logró la mayoría absoluta. En las últimas fue reelegido con el mismo resultado, pero encabezando la candidatura del PP; además, forma parte de la Diputación de Ourense.

Licenciado en Telecomunicaciones en la UVigo, Xosé Miguel se lanzó al vacío con el objetivo de ayudar a su pueblo. "Ves que el pueblo está desapareciendo y pensamos que había que hacer algo; hicimos una lista y aunque quería ir de dos o de tres, acabé de primero", explica a Treintayseis.

Alcalde "por casualidad"

Ya había tenido una experiencia como concejal 20 años antes de la que no había salido muy satisfecho, pero aún así, siguió hacia adelante. "La idea era tener 1 o 2 concejales de los 7 que hay y forzar gobiernos en minoría para obligar al gobierno a trabajar, pero sacamos mayoría absoluta y me cambió la vida".

Los primeros tres meses, iba y venía desde Santiago de Compostela, donde trabajaba, pero fue consciente de que aquella no era la forma de dirigir el Concello, así que pidió una excedencia. "Mis padres me decían que estaba loco, que no se me había perdido nada en el pueblo", añade, además de señalar que no podía cobrar como alcalde, por lo que fue una etapa muy dura y de "sacrificio por el pueblo".

"Sacamos mayoría absoluta y me cambió la vida" Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río

El primer equipo de gobierno no tenía ninguna experiencia, pero trabajando "para hacerlo lo mejor posible" lograron salir adelante y ese esfuerzo encuentra hoy el premio y el reconocimiento, también de sus padres, que "ahora ven las cosas de otra manera".

Ranking Top100 Líderes Innovadores de Iberoamérica

"Aún estoy en estado de shock", señala sobre haber sido incluido en el prestigioso Ranking Top100 Líderes Innovadores de Iberoamérica, impulsado por la Red Business Market y la Asociación Internacional de Startups. Fue hace poco más de una semana cuando supo que había sido seleccionado, aunque él "no sabía ni que existía".

En una de sus últimas visitas a Bruselas, le comentaron la posibilidad de presentarle como candidato y él, sin saber muy bien en qué consistía, aceptó, pero también se olvidó rápidamente. "Me quedé alucinado y flipando, porque esas 99 personas que están en el ranking son bastante importantes", dice con modestia. En septiembre tendrá que ir a recoger el premio a Guayaquil, en Ecuador, en una jornada de dos días donde quieren juntar a los 100 elegidos.

Startup Village

San Xoán de Río ha evolucionado mucho en los últimos años, y lo ha hecho desde la innovación y la apuesta por las nuevas tecnologías. Entre sus iniciativas, destaca la creación de la primera Startup Village certificada por la Comisión Europea en España, compartida con A Probra de Trives.

Las Startup Village son áreas rurales que adoptan la innovación y el emprendimiento para desarrollar el potencial de la zona, algo así como "aldeas emergentes" que buscan convertirse en lugares atractivos para asentarse para el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y laborales.

Según relata el regidor, la del Val de Navea, que así se llama, ha permitido que, a través de las nuevas tecnologías, cualquier emprendedor de cualquier sector pueda asentarse en el pueblo y trabajar desde allí. "Físicamente, seguimos a la misma distancia de todos lados, pero ahora estamos a un click de cualquier sitio del mundo", presume.

Buena conexión a internet, el primer centro de teletrabajo gratuito del país, patinetes y bicicletas eléctricas para facilitar la movilidad por el pueblo o cargadores para vehículos eléctricos son algunas de las innovaciones que se pueden encontrar en un pueblo que, en los últimos 20 años ha pasado de 3.000 a 500 habitantes.

"Físicamente, seguimos a la misma distancia de todos lados, pero ahora estamos a un click de cualquier sitio del mundo" Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río

El "Sanxenxo del interior"

Eso sí, desde hace 4 años, ese número empieza a crecer. También aquellos que visitan el pueblo en vacaciones. "Nos llaman el Sanxenxo del interior por el aumento de la población, aunque no tenemos playa", destaca Xosé Miguel.

Se trata de familias que van por arraigo y que van alargando su estancia: "Los que venían una semana, vienen un mes, los que venían un mes, dos o tres...", enumera. Así, son muchos los que, una vez sus hijos terminan el colegio, los mandan al pueblo, o incluso los acompañan si tienen la posibilidad de teletrabajar.

Los números le dan la razón: los campamentos de verano han pasado de tener a 7 niños a sobrepasar los 100 este año. "Sus amigos son los que conocen aquí, su primer beso, su primera fiesta, eso les va a quedar grabado", resalta Pérez Blecua.

Destaca, también, que las llaves de las instalaciones públicas están en el bar del pueblo; cualquiera puede cogerlas para usarlas, eso sí, "saben que si rompen algo o hay algún problema, lo que se estropea no se repone", una norma que ayuda a que el cuidado y la convivencia se lleven por bandera entre los vecinos.

"Sus amigos son los que conocen aquí, su primer beso, su primera fiesta, eso les va a quedar grabado" Xosé Miguel Pérez Blecua, alcalde de San Xoán de Río

"Queremos ofrecer la vida en el campo con lo bueno de la ciudad y lo bueno de la vida en el rural", resume.

La inclusión en este ranking no conlleva un premio en metálico, pero para el alcalde aporta algo más importante: que pasa a formar parte de su currículum. Esto supone un impulso a la hora de tener acceso a ayudas europeas. Su candidatura suma así más puntos y permite que "un pueblo de 500 habitantes participe en proyectos importantes", sentencia.