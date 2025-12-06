Rafael García: "A las nuevas generaciones hay que educarlas y a las antiguas también" Cedida

Hay quien dice que el verdadero inicio de la Navidad no lo marca el encendido de luces, ni el primer villancico en bucle… sino el primer jamón que se abre en casa. El jamón ibérico no es solo gastronomía: es familia, rito y hasta diplomacia internacional cuando hay que negociar la última loncha.

Pero ¿qué pasa cuando una tradición tan nuestra tiene que conquistar a una generación que distingue más tipos de latte que de jamón? ¿Cómo se vende un producto legendario en la era de TikTok, donde tres segundos deciden tu destino… y tu hambre?

Hoy hablamos con uno de los jamoneros más influyentes del país, la mente que está detrás de la plataforma líder en venta online de jamón ibérico y del ranking más esperado del año —el de los mejores jamones de España—. Él lo tiene claro: el jamón tiene que salir a conquistar el mundo… y hacerlo con contenido, cultura y cuchillo afilado.

Prepara el paladar y la libreta de notas porque vienen consejos que pueden salvar tu mesa de Nochebuena. Y sí: por fin sabremos qué jamón comprar sin hipotecar un riñón… y cuál elegir si precisamente te apetece hipotecarlo.

El jamón ibérico es tradición. ¿Pero la tradición se vende sola o necesita reinventarse para conquistar a una generación que no conoce la diferencia entre jamón serrano e ibérico? ¿Hay que educar a las nuevas generaciones ?

No solo no se vende solo, es que como sector no sabemos vender.

Envidio profundamente el trabajo que han hecho sectores como el del vino, que sí han sabido comunicar, divulgar y crear cultura. Nuestro sector ha llegado tarde a esa mentalidad de "salir a vender". Antes estábamos acostumbrados a que el cliente viniera a buscar un jamón; ahora competimos con muchísimos productos excelentes y la realidad es que la mayoría de personas aún no saben diferenciar un serrano de un ibérico, ni distinguir bellota, cebo o cebo campo. Algunos incluso siguen usando la ya extinta palabra recebo.

A las nuevas generaciones hay que educarlas, a las antiguas también, y hay que hacerlo de una manera distinta a mi parecer. Mundibérico y García Mimbrero, mis dos empresas, lo hacemos a través de un contenido diferente a lo que todas las marcas hacen.

Lideras una empresa que se ha posicionado como la plataforma líder de venta online de jamón ¿Qué decisiones explican que en sólo dos años seáis número uno?

Tres pilares: contenido disruptivo, tecnología y obsesión por el cliente.

Tan simple que parece mentira.

Y esto acaba de empezar. Estamos convencidos de que en dos años tendremos entre el 20% y el 30% de la cuota de mercado online. Lo que más nos enorgullece es que los grandes beneficiados son los pequeños y medianos productores que venden en nuestra plataforma y a los que ayudamos a generar marca y ventas reales.

Como expertos jamoneros publicáis un ranking con los 10 mejores jamones de España ¿Qué metodologías son necesarias seguir para garantizar el rigor y la excelencia?

Por nuestras manos ha pasado, fácilmente, el 80% de las marcas que fabrican jamón ibérico. Las mejores están en Mundibérico —y las que faltan, llegarán.

Nuestro ranking se basa primero en la valoración de los usuarios, y al tener ya cerca del 5% de cuota de mercado, esa opinión es muy representativa y real. A eso sumamos nuestra propia verificación: nosotros probamos y analizamos cada jamón que aparece en la lista.

El listado de los mejores Jamones 100 % ibéricos de bellota por orden totalmente aleatorio es:

Cárdeno (Extremadura)

Ibéricos Torreón (Salamanca)

Los Romeros de Alanís (Sevilla)

Castro y González (Salamanca)

García Mimbrero (Extremadura)

Belloterra (Córdoba)

Lazo (Huelva)

Carrasco (Salamanca)

Beher (Salamanca)

MIO 1898 (Córdoba)

¿Cuál es el jamón que debería estar en la mesa de navidad de una familia que tiene presupuesto limitado y una que puede gastar lo que quiera? Y ¿Por qué?

Para presupuestos ajustados:

Un jamón fuera de norma de una marca con trayectoria. Ese tipo de producto suele cuidarse mucho porque representa la imagen de la casa.

También un buen brida verde / cebo de campo alrededor de 200 € es una apuesta segura.

Si el presupuesto es aún más reducido, una brida blanca seleccionada en Mundibérico no fallará. Y si algo no sale bien, todos nuestros clientes saben que tenemos garantía de satisfacción 100%.

Para quien pueda gastar lo que quiera:

Un jamón de nuestra lista de TOP 10 mejores jamones 2025 de Mundibérico es apuesta segura. Nunca fallan en eso. No creo que haya que gastarse más de 500-600 euros en un jamón. Aunque hay jamones que valen eso y si tienes el dinero y quieres ver su experiencia, hazlo.

Pero lo ideal sería comprarlo con dos semanas de antelación, probarlo y, si hubiera cualquier problema, poder actuar.

¿La gente compra jamón por denominación de origen, por precio o por una experiencia? ¿Qué os encontráis entre vuestros clientes? ¿Existe la lealtad con el jamón?

Tremendísima pregunta.

La gente compra por las tres cosas, pero por mi experiencia el precio es lo menos decisivo.

Antes de la pandemia casi nadie se atrevía a comprar jamón por internet. ¿Por qué? Porque no se fiaban. Y es normal: comprar un jamón es "casi tan importante" como elegir un coche. Es asunto de estado.

En mis empresas lo tenemos clarísimo: garantía de satisfacción 100%. Si no te gusta, te devolvemos el dinero. Esa seguridad lo cambia todo.

Las redes sociales están llenas de influencers mostrando jamón. ¿Eso ayuda o daña la percepción del jamón ibérico? ¿Qué marca está haciendo bien esto?

Ayuda muchísimo. Sin los creadores de contenido, el jamón online no estaría donde está hoy.

En Mundibérico tenemos la suerte de que mi socio es Víctor Sanchego, probablemente el mayor influencer del jamón (y del no jamón) en redes. Tiene el vídeo más visto de Instagram de 2025 cortando jamón. Es algo que todavía me cuesta asimilar.

También hay pequeñas empresas cuyos propios dueños generan contenido. Eso tiene un valor incalculable y muchas veces determina la compra del cliente.

Sois la marca que más presencia tiene en TikTok algo clave para vender jamón a una generación Z, ¿cambia mucho la comunicación para acceder a este cliente?

Muchísimo.

En TikTok manda la retención. Esta generación no tiene tiempo para vídeos lentos: consumen contenido a una velocidad increíble.

Pero en realidad, lo que funciona hoy en redes (para todas las generaciones) son vídeos rápidos, dinámicos y con los primeros 3 segundos muy potentes.

¿Cuál es la diferencia entre comer jamón bien cortado vs. mal cortado? ¿Cambia el sabor o es teatro?

Un jamón bien cortado permite sentir lo que es realmente este producto: único.

Un mal corte arruina la experiencia. Por eso la mayoría de personas prefieren consumirlo loncheado por profesionales.

¿El jamón debe estar a temperatura ambiente o frío? ¿Por qué la gente lo mete en la nevera?

La nevera prolonga la vida útil y en verano es imprescindible para evitar que se estropee.

Para disfrutarlo en su punto, lo ideal es meter el sobre unos 60 segundos en agua tibia, abrirlo, separar las lonchas y dejarlas airear una vez puestas en el plato.

Una mesa de embutidos navideños: ¿jamón, chorizo, lomo, salchichón? ¿Cuál es el error que todos cometemos?

Que no esté toda la familia por tonterías, egos y disputas absurdas.

¿Qué jamón recomendarías SI TUVIERAS QUE ELEGIR UNO para regalar estas navidades? Hagámoslo 2 tarifas. Uno de hasta 200€ y otro del precio que quieras.

Hasta 200 €:

Cualquier cebo de campo de Mundibérico es garantía segura.

O un buen fuera de norma de una marca con historia: mismo producto por menos dinero.

Sin límite de precio:

Un D.O.P.. Tras probar muchísimos, nunca fallan en lo esencial: que sea de bellota, y de mucha calidad.

Lo ideal sería comprarlo en Mundibérico y siempre adelantarte 2 semanas antes de Navidad y probarlo, por si tienes algún problema que podamos actuar.

¿Qué aprendizajes te llevas tu y Victor Sanchego, tu cofundador de toda esta aventura en el mundo del jamón?

Que hay que trabajar como un mulo para que un proyecto salga adelante.

Y que es clave saber cuándo te equivocas y confiar en tu socio y en su criterio. Ese ha sido nuestro gran éxito.

Si eliges bien al socio, ese es el camino. Si lo has elegido mal, cuanto antes cierres la empresa, mejor.