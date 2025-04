Javier Villaseca: "Si no hay exits, no habrá capital nuevo en el ecosistema"

Javier Villaseca es el CEO y fundador de SegoFinance, plataforma de inversores que ha invertido más de 200 millones de euros en startups desde su fundación.

SegoFinance tiene el récord de IPOs en el Venture Capital español, con 5 compañías cotizadas, y han desinvertido de otras tantas mediante compraventas. Todo un logro en el escenario actual.

Bajo su liderazgo, SegoFinance ha logrado posicionarse como un referente en el sector de la inversión alternativa, destacándose por su enfoque en soluciones financieras ágiles y accesibles contribuyendo a la democratización de las inversiones.

¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el ecosistema de venture capital en España y cómo podrían solucionarse?

El ecosistema español ha evolucionado mucho en los últimos años, va adquiriendo madurez y van apareciendo nuevos jugadores, lo que siempre es positivo, pero, en mi opinión, aún seguimos teniendo los mismos retos que hace una década.

Sinceramente, en inversión el tamaño importa. Los fondos más grandes que operan en el Venture Capital español apenas superan los 100M€, cuando en México o Latam en general, ya disponen de fondos que superan los 500M€ y en Europa cada vez más países cuentan con fondos por encima de los 1.000M€.

Otro reto importante, relacionado con el anterior, son los exits o desinversiones. No se producen con la misma frecuencia que en otros países, y esto se convierte en la pescadilla que se muerde la cola, ya que, si no hay capital para adquirir competidores, no se producen exits, y si no hay exits, no hay capital nuevo en el ecosistema. Al final esto se traduce en que las compraventas de tecnológicas españolas se están produciendo en gran medida por empresas extranjeras que cuentan con mayor músculo financiero. Y esto provoca la pérdida de grandes empresas nacionales y, por ende, la pérdida de talento muy valioso del ecosistema.

Por último, echo en falta una involucración mayor por parte de las grandes corporaciones, que vaya más allá de aceleradoras o de tener presencia en los eventos del ecosistema. En los países de nuestro entorno, las grandes compañías se están convirtiendo en los principales clientes de sus startups, en España, los casos así todavía son contados.

¿Cómo ves el crecimiento del equity crowdfunding en España en los próximos años? ¿Es un modelo viable para todas las startups o solo para ciertos sectores?

En términos generales, se trata de una financiación sólida y adecuada para la mayoría de las empresas. En España, persiste un considerable desconocimiento sobre el funcionamiento del equity crowdfunding, y muchos fondos, posiblemente al percibirnos como competidores, no han facilitado que sus empresas participadas consideren nuestros modelos de financiación como una opción perfectamente válida.

Esto, por suerte, está cambiando y cada vez son más habituales las colaboraciones entre ambas partes y nos ven como un complemento más de financiación, ni peor ni mejor que el resto de alternativas disponibles en el mercado.

La realidad es que es un modelo con un claro éxito, que crece a gran ritmo. En contra de lo que piensan muchos, algunos de los principales deals se están dando en estas plataformas. En el caso de SegoFinance, tenemos el récord de IPOs en el Venture Capital español, con 5 compañías cotizadas, y hemos desinvertido de otras tantas mediante compraventas. Cada vez hay más cooperación entre fondos y plataformas de inversión y pienso que esta coinversión es muy beneficiosa para todas las partes y facilitará que haya más inversión en el mercado y por consecuencia más exits.

Otra idea equivocada del equity crowdfunding es pensar en encasillarlo en fases seed. Nosotros, desde SegoVenture participamos en empresas en sus fases de crecimiento y expansión principalmente. Hemos invertido en compañías levantando rondas de 1M a 5M€, el máximo que nos permite CNMV, las cuales, posteriormente hemos acompañado y apoyado con nuevas rondas de inversión similares durante los siguientes años mientras iban cumpliendo su hoja de ruta y alcanzando los objetivos previstos. Esto todavía sorprende a algunos, que nos dicen que no sabían que vía crowdfunding podían conseguir 10M-15M en 3 años. Acompañamos de cerca a las empresas y las ayudamos en su crecimiento y consolidación en el mercado.

¿Qué papel juega el capital riesgo en la aceleración de startups en España en comparación con otros países europeos o EE. UU.?

En Estados Unidos, con un mercado mucho más grande, hay una apuesta clara por la innovación, verdaderamente hay mucho capital para el emprendimiento, porque pertenece a su ADN cultural. Se respeta a las personas que lanzan sus empresas a mercado, que lanzan nuevos productos o servicios, y los fondos o inversores que apuestan por empresas emergentes asumen mayores riesgos que los fondos o VCs en España. Somos mercados totalmente diferentes. Respecto a Europa, no es tanta la diferencia.

No obstante, en España el capital riesgo juega un papel muy importante, sin la inversión privada, no tendríamos el ecosistema actual ni el tejido innovador que encontramos actualmente. Creo que hay poco capital para todo el talento que tenemos. Ojalá esto cambie en los próximos años y se tenga en cuenta este tipo de inversión para impulsar a las empresas que están cambiando el panorama empresarial con innovación y tecnología.

¿Cuáles son los factores clave que evalúas a la hora de seleccionar una startup? ¿Hay algo que te haga decidir rápidamente si invertir o no?

A la hora de seleccionar una startup, un elemento clave es el equipo fundador, el tamaño del mercado, la propuesta de valor única, el modelo de negocio y la tracción del negocio.

Buscamos equipos con experiencia y capacidad de ejecución, un mercado con alto potencial de crecimiento, y una solución innovadora. Además, contamos con un equipo de analistas expertos que analizan todas las oportunidades que nos llegan e identifican las oportunidades clave y evalúan riesgos. Una hoja de ruta bien definida también es una ventaja importante, ya que permite proyectar el crecimiento y la escalabilidad de la empresa.

Si un equipo carece de experiencia o visión clara, o si el mercado es pequeño o demasiado competitivo, descartamos rápidamente la inversión. Una propuesta de valor poco diferenciada también puede generar una decisión negativa inmediata. Buscamos señales claras de potencial, y si estas no están presentes, la decisión es rápida.

¿Crees que la innovación es siempre un factor determinante para el éxito de una inversión, o hay otros factores igualmente importantes?

Pienso que la innovación es importante para encontrar un hueco en el mercado, ser más ágiles, escalables y aportar un valor diferencial, aunque la madurez del mercado juega un papel fundamental. Si bien la innovación puede ser disruptiva, si no cuenta con la adopción del mercado o de los clientes, pierde gran parte de su valor.

En SegoFinance, sabemos que el éxito no solo depende de introducir algo nuevo, sino de cómo ese cambio se recibe y se integra en el mercado. Por eso, trabajamos para equilibrar la innovación con un análisis profundo de la demanda, la competencia y la capacidad de escalabilidad en el entorno actual. Solo así podemos tomar decisiones que maximicen el valor para nuestros inversores.

¿Qué importancia le das al equipo emprendedor en la toma de decisiones de inversión? ¿Cómo se evalúa a un emprendedor o un equipo fundador?

Es clave seleccionar adecuadamente a los socios que te van a acompañar durante esta aventura y es importante dar los pasos adecuados en los momentos oportunos. La única forma que tenemos de evaluar al emprendedor o equipo fundador es valorando lo que han conseguido hasta la fecha, conocerlos, ver qué impresión nos dan y ver si nos parecen convincentes en su lectura de la evolución de la empresa y el mercado.

¿Cuál es el error más común que cometen los emprendedores cuando buscan inversión y cómo pueden evitarlo?⁠

El equipo emprendedor es un factor clave en la toma de decisiones de inversión. Más allá de la idea o la tecnología, lo que realmente marca la diferencia es la capacidad del equipo para ejecutar y adaptarse a los desafíos. Evaluamos a los emprendedores en función de su visión, habilidades de liderazgo, experiencia, compromiso, resiliencia y capacidad para adaptarse al mercado.

Es importante destacar que muchos emprendedores, al recibir capital, no siempre ven la "mano que hay detrás de ese capital", es decir, el "smart money" que puede aportar no solo financiación, sino también conocimiento, experiencia y redes de contacto.

Además, algunos emprendedores se enfocan más en levantar dinero que en generar ingresos y fortalecer el modelo de negocio. Posiblemente, las prisas y el pensamiento cortoplacista jueguen un papel en esto. Muchos emprendedores terminan aceptando condiciones o realizando operaciones que, con el tiempo, les pasan factura y pueden llevar a que otros inversores, como nosotros, decidan no participar en el futuro.

Por eso, en SegoFinance buscamos equipos que comprendan la importancia de la ejecución y la sostenibilidad a largo plazo, y que se enfoquen en construir un negocio sólido, más allá de las presiones inmediatas por obtener financiación.

¿Qué lecciones has aprendido como fundador de SegoFinance que te gustaría compartir con los emprendedores que nos están leyendo?

Bueno, creo que para poder superar los desafíos y escalar el negocio, es clave rodearse de personas talentosas, comprometidas y que compartan tu visión. Es importante gestionar bien tu tiempo y los recursos, así como ser flexible y adaptable al mercado y sus circunstancias. En mi opinión, es imprescindible mantener la pasión por lo que haces, ser paciente y pensar a largo plazo. También hay que cuidar la salud mental y física, emprender puede ser muy estresante y un emprendedor saludable, con equilibrio entre el trabajo y el bienestar personal, es más productivo y creativo.