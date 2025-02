Ángel Niño: "Haber desarrollado mi trayectoria profesional dentro de la empresa privada me otorga una visión 'privilegiada' para la política"

Ángel Niño es posiblemente el político más emprendedor que tiene España. Ha pasado de ser un emprendedor en serie a la política. No es casualidad por tanto que dirija la concejalía de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid.

Repasamos con él cómo ha influido su experiencia emprendedora a la hora de gestionar una administración pública y cuáles son las ventajas de que un empresario participe de la política activa.

Ángel, ¿qué hace un emprendedor dentro de la política?

Cuando empecé a emprender hay muchas cosas que me hubiera gustado saber, además de disponer de más facilidades. Al poner en marcha varias empresas con tantas dificultades me di cuenta de que quería que esas mismas cosas no le volvieran a suceder a otras personas que se aventuren a emprender.

Considero que haber desarrollado mi trayectoria profesional dentro de la empresa privada me otorga una visión "privilegiada" para implementar políticas adecuadas. Quiero que los emprendedores de ahora no tengan que enfrentarse a las mismas trabas que yo tuve que superar tiempo atrás.

Entré en política para poder aportar valor sobre un ámbito en el que tuviera conocimiento, creo que debería ser lo común.

¿Recomendarías a ciudades de tamaño como Vigo tener una concejalía de emprendimiento e innovación? ¿Cuándo una ciudad precisa de una unidad enfocada al emprendimiento?

Desde el momento en el que exista una masa crítica de emprendedores que lo requiera, cualquier ciudad debería tener un área específica y enfocada al emprendimiento. Al final, se trata de buscar las herramientas necesarias que permitan que confluyan las mejores condiciones posibles. Si se dan políticas enfocadas a ello, favoreces la creación de ese ecosistema. Y ya sabemos lo que viene después: generación de empleo, atracción de talento e inversión…

¿Cuáles son los valores que más echas en falta dentro de la política actual?

Más allá de los valores, que las personas obtenemos por la formación o modo de vida, no concibo que haya políticos que no valoren la meritocracia o la cultura del esfuerzo. Que exista un debate en el que se menosprecie esa cultura del esfuerzo dando por hecho que todo te viene dado por derecho en la vida. Creo en la igualdad de condiciones, pero no en "papá Estado".

¿Está la política lo suficientemente conectada a la empresa? Los autónomos especialmente se quejan mucho de la presión fiscal.

Es innegable que la forma en la que ha subido la presión fiscal en España en los últimos años es un escándalo que tiene que ser revertido. Esto viene a estar muy relacionado con la cultura del esfuerzo y la manera de "premiar" que se ha adquirido en este país últimamente, castigando a quienes generan riqueza y valor al tejido empresarial. En un país de pymes y autónomos como España, esta fórmula no tiene sentido alguno, porque te cargas su productividad y masa empresarial. En el entorno político en el que yo me muevo, al frente de un área de innovación y emprendimiento, estamos muy conectados con el mundo de la empresa, sus necesidades y sus preocupaciones; por desgracia, este no es el sentimiento extendido a nivel nacional, donde la empresa es vista como el adversario y se le imponen políticas sin consenso.

Ni políticos ni empresarios tienen generalmente una reputación social positiva ¿Por qué? ¿Que hace que los líderes de la gestión tanto pública como privada tenga tantos detractores?

Gestionar es difícil, cuando tomas decisiones es complicado que agraden a todo el mundo en la misma medida. Hay que primar el interés general al interés particular, y eso se aplica tanto al político como al empresario. Un empresario tiene que mirar por sus trabajadores y al mismo tiempo poder cuadrar los números a fin de mes, una empresa tiene que ser rentable. En política siempre va a haber detractores, lo importante es no perder el foco.

¿Es el emprendimiento también una herramienta para gestionar conflictos igual que lo es la política?

El emprendimiento nace para buscar una solución a un problema nicho en concreto, eso hace que aborde problemas a los que no llegan las empresas ya existentes o las administraciones. Prácticamente, cada día tengo la oportunidad de cruzarme con alguna startup o algún emprendedor que me hable de su proyecto, la gente alucinaría si supieran cuántas de las facilidades de las que disponen en su vida cotidiana o de las que se beneficia la sociedad han surgido de un proyecto pequeño y no en los grandes despachos de una multinacional.

Preguntas y respuestas cortas:

Una startup que haya que vigilar de cerca:

No sería justo, porque podría distorsionar su futuro. Además, siempre voy a barrer para casa y me quedaría con alguna startup de los centros de innovación o emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

Tu empresario favorito:

Amancio Ortega.

Y tu político favorito:

Almeida.

Lo que más admiras en las personas es…

La cultura del esfuerzo.