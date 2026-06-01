Puesta de quilla del buque Tauriko de Freire Shipyard.

Puesta de quilla del buque Tauriko de Freire Shipyard. Cedida

Naval

Freire construye en Vigo uno de los mayores buques de recogida y transporte de pesca: Con capacidad para 750 toneladas

El Tauriko representa la nueva generación de buques de Napier, operador mundial de buques de recogida y transporte de pesca de alta gama, para la industria acuícola noruega

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El Tauriko, el nuevo buque de alta complejidad encargado por el grupo noruego Napier -principal propietario y operador mundial de buques de recogida y transporte de pesca de alta gama para la industria acuícola del salmón y la trucha-, ya está siendo construido en Vigo por Freire Shipyard. Se tratará de la embarcación más grande de la compañía nórdica y del mayor buque de recogida y transporte de pesca de su categoría a nivel mundial y dentro del segmento de la acuicultura. Se entregará en 2027.

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Diseñado junto a Salt Ship Design, el Tauriko representa la nueva generación de buques de Napier para la industria acuícola noruega. Así, mejorará las prestaciones de los actuales Tauroa y Tautiki en términos de velocidad, eficiencia operativa y rendimiento medioambiental.

El nuevo buque contará con una eslora de 83,90 metros, una manga de 15,80 metros y un calado de 5,30 metros, y alcanzará una velocidad récord de 17 nudos gracias a un motor diésel de 5.200 kW y un alternador de cola (PTO/PTI) de 2.000 kWe. Esta capacidad reducirá los tiempos de transporte entre las jaulas y los mataderos, optimizando la cadena de producción.

Por otro lado, el Tauriko dispondrá de dos hélices de maniobra de paso fijo en proa y popa, así como de una capacidad de acomodación para 17 personas a bordo. Del mismo modo, el buque estará equipado con una planta de proceso avanzada y a medida, dotada con sistemas de alto nivel de Stun & Bleed y otro de descarga eficaz, que contribuirán a optimizar el bienestar de los peces, a mejorar la calidad de los productos entregados en tierra y a aumentar la eficiencia operativa del proceso.

Hasta 750 toneladas de pescado

El buque tendrá una capacidad de procesamiento de 200 toneladas de salmón por hora y podrá transportar hasta 750 toneladas de pescado en sus tanques. Además, incorporará ocho unidades de procesamiento capaces de tratar hasta 36.000 peces por hora, junto con sistemas de desangrado, clasificación y conservación en cubas de agua refrigerada, así como tecnología de ozono.

Todo el proyecto se ha desarrollado conforme a los exigentes estándares noruegos en materia medioambiental, ética y de calidad. En este sentido, el Tauriko cumplirá con la normativa IMO Tier III y contará con la clasificación de la sociedad DNV, reforzando así su apuesta por un diseño sostenible y de altas prestaciones.