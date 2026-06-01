Freire construye en Vigo uno de los mayores buques de recogida y transporte de pesca: Con capacidad para 750 toneladas

El Tauriko, el nuevo buque de alta complejidad encargado por el grupo noruego Napier -principal propietario y operador mundial de buques de recogida y transporte de pesca de alta gama para la industria acuícola del salmón y la trucha-, ya está siendo construido en Vigo por Freire Shipyard. Se tratará de la embarcación más grande de la compañía nórdica y del mayor buque de recogida y transporte de pesca de su categoría a nivel mundial y dentro del segmento de la acuicultura. Se entregará en 2027.

Diseñado junto a Salt Ship Design, el Tauriko representa la nueva generación de buques de Napier para la industria acuícola noruega. Así, mejorará las prestaciones de los actuales Tauroa y Tautiki en términos de velocidad, eficiencia operativa y rendimiento medioambiental.

El nuevo buque contará con una eslora de 83,90 metros, una manga de 15,80 metros y un calado de 5,30 metros, y alcanzará una velocidad récord de 17 nudos gracias a un motor diésel de 5.200 kW y un alternador de cola (PTO/PTI) de 2.000 kWe. Esta capacidad reducirá los tiempos de transporte entre las jaulas y los mataderos, optimizando la cadena de producción.

Por otro lado, el Tauriko dispondrá de dos hélices de maniobra de paso fijo en proa y popa, así como de una capacidad de acomodación para 17 personas a bordo. Del mismo modo, el buque estará equipado con una planta de proceso avanzada y a medida, dotada con sistemas de alto nivel de Stun & Bleed y otro de descarga eficaz, que contribuirán a optimizar el bienestar de los peces, a mejorar la calidad de los productos entregados en tierra y a aumentar la eficiencia operativa del proceso.

Hasta 750 toneladas de pescado

El buque tendrá una capacidad de procesamiento de 200 toneladas de salmón por hora y podrá transportar hasta 750 toneladas de pescado en sus tanques. Además, incorporará ocho unidades de procesamiento capaces de tratar hasta 36.000 peces por hora, junto con sistemas de desangrado, clasificación y conservación en cubas de agua refrigerada, así como tecnología de ozono.

Todo el proyecto se ha desarrollado conforme a los exigentes estándares noruegos en materia medioambiental, ética y de calidad. En este sentido, el Tauriko cumplirá con la normativa IMO Tier III y contará con la clasificación de la sociedad DNV, reforzando así su apuesta por un diseño sostenible y de altas prestaciones.