Rueda destaca Navalia como la feria que sitúa Galicia como "referente" internacional del sector naval

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visita la feria Navalia en Vigo, a 20 de mayo de 2026 David Cabezón - Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha visitado este miércoles Navalia, que se celebra desde este martes en el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi). El líder autonómico ha puesto en valor la feria, que considera que sitúa a la comunidad como "referente" del sector naval.

Rueda ha recordado que Navalia reúne a 1.200 empresas de Europa, China, Latinoamérica y del sudeste asiático, compañías líderes que buscan fortalecer su negocio durante tres intensas jornadas en Vigo. Además, más de 600 expositores asistirán a este evento a lo largo de la semana.

El presidente de la Xunta ha afirmado que el naval y toda su cadena de valor es "uno de los principales motores de la economía gallega". La comunidad cuenta con 3.000 empresas en este sector, que da trabajo a 60.000 personas y representan el 20% del PIB gallego.

En esta línea, ha puesto en valor los "años" que la Xunta lleva "apoyando al sector para fomentar su competitividad, modernización y adaptación a nuevos nichos de mercado". Para eso, ha destacado que su gobierno aprobó en 2025 el Plan director del naval, dotado con casi 63 millones de euros y con medidas específicas para fomentar este sector.

Además, también ha resaltado que está en marcha la Estratexia de Seguridade, Defensa y Aeroespazo de Galicia, dotada con 183 millones de euros hasta 2030. El objetivo es apoyar a las empresas que quieran adaptar su producción a este subsector.