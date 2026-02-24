El astillero vigués Freire construirá cuatro buques para las Fuerzas Armadas de Suecia.

Por medio de un contrato con la administración sueca de material de defensa, el astillero vigués Freire construirá cuatro nuevos buques destinados a misiones de apoyo naval para las Fuerzas Armadas de Suecia.

Estos nuevos buques tendrán una eslora de 47 metros, alcanzarán una velocidad máxima de 12 nudos y contarán con autonomía de hasta 10 días. Además tendrán capacidad para 16 tripulantes, según destaca la empresa.

Según ha podido saberse, cada unidad estará equipada con dos grúas principales en la cubierta principal y una grúa auxiliar para provisiones, lo que permitirá realizar operaciones de carga y descarga de forma autónoma. A su vez, dispondrá de una rampa plegable para el acceso de vehículos por popa.

Los buques contarán con un sistema de propulsión diésel-eléctrica, formado por cuatro generadores de velocidad variable conectados a dos buses de corriente continua, que, según Freire, "optimiza el consumo de combustible y reduce las emisiones, cumpliendo con los estándares ambientales más exigentes".

Por último, dispondrán de dos hélices propulsoras de tipo azimutal de paso fijo y una hélice de maniobra, todas ellas accionadas por motores eléctricos. Estos buques podrán navegar en condiciones de hielo y están diseñados para soportar condiciones meteorológicas extremas.