Un proyecto posiciona a Vigo como referente en energías renovables marinas

La industria naval de Vigo vuelve a demostrar su capacidad de reinvención con una iniciativa que busca diversificar la actividad naval local y posicionar a Vigo como referente en energías renovables marinas. En concreto, se trata del proyecto 'Renovar', desarrollado por Soermar, en colaboración con Astilleros San Enrique y la tecnológica Bluenewables. 'Renovar' consiste en el diseño y construcción de una plataforma fotovoltaica flotante de 1 megavatio (MW).

El proyecto surge como respuesta estratégica a la necesidad de diversificar la actividad naval, permitiendo acceder a nuevos nichos de mercado. Además de generar energía limpia, impulsa toda la cadena de valor industrial de Vigo, aprovechando el conocimiento técnico local para liderar un mercado incipiente en mar abierto.

Según explican desde Soermar, "la verdadera innovación del proyecto no está solo en que la estructura flote, sino en su producción en serie, inspirada en técnicas del sector automovilístico. Esta estrategia reduce costes y tiempos de entrega, y permite que las plataformas se transporten y ensamblen cerca de su destino final, optimizando la logística y mejorando la rentabilidad".

Impacto local y empleo

Más allá de la tecnología, 'Renovar' tiene el potencial para convertirse en un motor de modernización para Vigo. "Se generará empleo altamente cualificado en fabricación, ingeniería, mantenimiento marino, logística y monitorización digital", aseguran desde Soermar. Además, estiman que la escala comercial del proyecto podría crear más de 2.500 empleos directos e indirectos en Galicia hacia 2030, contribuyendo a consolidar una plantilla estable en el sector naval y a impulsar la economía azul de la comarca.

"El proyecto posiciona a Vigo como referente europeo en energías marinas y permite al astillero liderar un mercado de alto valor añadido", señalan desde la organización.