El astillero Freire celebra en Vigo la puesta de quilla del nuevo buque de apoyo a buceadores de la Armada Freire

El astillero Freire Shipyard ha celebrado este viernes en Vigo la puesta de quilla del nuevo buque de apoyo a buceadores (NC 739) para la Armada, cuya entrega está prevista para noviembre de 2026.

El contralmirante Francisco Antón Brage, subdirector de Ingeniería de la Jefatura de Apoyo Logístico, ha destacado que este proyecto refuerza la colaboración con la industria naval privada y el compromiso de la Armada con una base industrial y tecnológica nacional sólida.

Por su parte, los directores del astillero, Marcos y Guillermo Freire, subrayaron que este hito marca el inicio de una relación con la Armada que esperan ampliar en futuros proyectos.

El nuevo buque de apoyo a buceadores (EAB) será una embarcación de última generación destinada a la formación y entrenamiento de buzos y buceadores. Contará con sistemas avanzados como posicionamiento dinámico DP-2, cámara hiperbárica y campana húmeda, que permitirán realizar operaciones e intervenciones subacuáticas hasta 90 metros de profundidad.

Su incorporación reforzará la autonomía, eficiencia y capacidades operativas de la Armada, consolidando su liderazgo nacional e internacional en la formación en técnicas de buceo.