El astillero Freire bota en Vigo el ‘Saputi II’, un arrastrero congelador para Canadá

El astillero Freire Shipyard celebró este pasado martes en Vigo la botadura del arrastrero congelador Saputi II, construido para la armadora canadiense Qikiqtaaluk Fisheries Corporation.

En un comunicado, la compañía expresó su orgullo por la entrega de este buque pesquero, que incorpora sistemas automatizados de última generación para los procesos de captura, clasificación, cocción, congelación y paletización robotizada.

“El Saputi II no solo incrementará nuestra eficiencia operativa, sino que también respaldará nuestros esfuerzos por proteger los ecosistemas marinos”, señaló el presidente de la armadora, Harry Flaherty.

Por su parte, los directores generales del astillero, Marcos y Guillermo Freire, agradecieron a Qikiqtaaluk Fisheries Corporation la confianza depositada en la empresa. “Nos complace participar en este proyecto, que supone un avance significativo para la compañía canadiense y un hito en la industria pesquera, promoviendo el desarrollo sostenible de la pesca de camarón y fletán negro en aguas árticas”, subrayaron.

El Saputi II, con 79 metros de eslora, 17 metros de manga y capacidad para 34 tripulantes, estará dotado de un motor Wärtsilä de alta eficiencia y bajas emisiones. Diseñado por Skipsteknisk y con el respaldo de Allswater Marine Consultants, desempeñará un papel clave en la pesca sostenible de gamba y fletán negro en aguas entre Groenlandia y Canadá.