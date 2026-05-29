Plan industrial "inalterable": Stellantis Vigo trabaja en la preparación de nuevos lanzamientos

El director de Stellantis Vigo, José Luis Alonso Mosquera, ha afirmado que la planta avanza ya en la preparación de nuevos lanzamientos para dar respuesta a los objetivos de coste y de plazo marcados por la multinacional, siempre con la "máxima calidad". Ha asegurado que el plan industrial de la factoría automovilística olívica "permanece inalterable"

Así lo ha señalado durante su intervención en la asamblea anual del Clúster de Empresas de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), donde ha destacado la necesidad de cumplir con la exigencia y la disciplina en la ejecución de los planes de la compañía. Al respecto, ha puesto en valor la importancia "determinante" del resto de empresas del sector para seguir creando el ecosistema de la automoción en Galicia y adaptarse al futuro.

En su discurso, recogido por Europa Press, pese a que no ha avanzado muchos datos sobre los nuevos lanzamientos, Mosquera ha desgranado la hoja de ruta hacia 2030 anunciada por Stellantis en las últimas semanas, que incluye tres nuevas plataformas multienergía y "sin cierre de plantas", sino ampliando sus capacidades del 60% al 80%.

No obstante, el plan para Vigo sigue "inalterable", ha dicho. Ahora bien, ha apuntado hacia varios retos, como la reducción de la factura eléctrica, que tiene un "impacto significativo" en los costes de producción de la fábrica viguesa.

Además, ha pedido un marco laboral "estable, claro y previsible" para poder tomar decisiones a largo plazo. También ha valorado la importancia de la colaboración público-privada, agradeciendo el apoyo de la Xunta que ha sido "vital" para el sector en los últimos años para generar nuevo conocimiento.

Ayudas para la automoción

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también ha participado en este evento de Ceaga, en el que ha anunciado una nueva línea de ayudas para la automoción. Estará dotada con 45 millones de euros y tiene como objetivo apoyar al sector en la transición hacia el vehículo eléctrico.

Además, ha defendido que es necesaria la implicación del resto de administraciones, con un marco regulatorio estable y una planificación realista en la implantación del vehículo eléctrico. "Los fondos europeos son una oportunidad que nunca debemos dejar pasar", ha afirmado en referencia al Gobierno de España.